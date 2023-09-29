Авария на кольце Трубного: воды не будет до вечера

Глава Липецка на месте крупной коммунальной аварии, из-за которой без холодной воды остались жители сразу нескольких жилых массивов, рассказала GOROD48 о причине произошедшего и о том, как ведутся и когда закончатся восстановительные работы.





С момента аварии прошли сутки, а воды у потребителей как не было, так и нет. Что же случилось и когда ждать восстановления подачи водоснабжения?







— Наш подрядчик (ООО «Экотерм», — Прим. GOROD48) тянет самотечный канализационный коллектор с улицы Циолковского в новые микрорайоны у Опытной станции. Делает он это через проколы под дорогами (из-за этого выезд из Липецка по Лебедянскому шоссе летом стал сплошной пробкой. — Прим. GOROD48). А вчера утром подрядчик воткнулся в магистральный водопровод «РВК-Липецк» и повредил 600-миллиметровую трубу, — сказала нам глава Липецка, которая сегодня утром уже дважды побывала на пересечении улиц Гагарина, Циолковского и Товарного проезда.











По словам мэра, проткнувший магистральный водопровод подрядчик всю ночь откачивал воду с места порыва. Но в раскопанную яму до сих пор поступает вода: на фотографии видно, как сварщик стоит в ковше экскаватора в заполненной яме. Ситуацию осложняет и малый периметр раскопки, в которой вынуждены возиться рабочие. Увеличить площадь ямы нельзя: это вызовет транспортный коллапс на перекрестке улиц Гагарина, Циолковского и Товарного проезда. В таких стесненный условиях нужно раскопать землю до отметки минус 4 метра, выкачать из ямы воду, залатать поврежденную трубу. Это будет первый этап ликвидации ЧП.











— Сделаем все, чтобы вечером дать воду горожанам, — сказала мэр.



После этого наступил второй этап аварийно-восстановительных работ. Компании «Экотерм» и «РВК-Липецк» должны укрепить грунт в месте аварии, чтобы устранить возможные аварии в будущем. Для этого на глубине будет обустроен армирующий пояс, чтобы снять нагрузку как с магистрального водопровода, так и с самотечного канализационного коллектора. В это же время будет изготовлен обходной участок водопроводной трубы, который обогнет коллектор сверху или снизу.



— На следующей неделе, как только эти виды работ будут выполнены, мы отключим воду потребителям на 3-4 часа и завершим аварийно-восстановительные работы. Потом сделаем обратную отсыпку, восстановим дорогу и благоустройство, — рассказала Евгения Уваркина.



Из-за того, что компания «РВК-Липецк» располагает всего тремя цистернами, воду они подвозят по трем адресам на улицы Гагарина, 115/4; Космонавтов, 82/4; Московская, 9. В соцобъекты привезут бутилированную воду в 5-литровых емкостях. Как уже сообщал GOROD48, вчера утром на кольце Трубного завода произошла коммунальная авария: строители повредили магистральный водопровод диаметром 600 мм. Без воды остались несколько районов города детские сады, школы , промышленные предприятия на проездах Поперечный и Универсальный.С момента аварии прошли сутки, а воды у потребителей как не было, так и нет. Что же случилось и когда ждать восстановления подачи водоснабжения?— Наш подрядчик (ООО «Экотерм», — Прим.) тянет самотечный канализационный коллектор с улицы Циолковского в новые микрорайоны у Опытной станции. Делает он это через проколы под дорогами (из-за этого выезд из Липецка по Лебедянскому шоссе летом стал сплошной пробкой. — Прим.). А вчера утром подрядчик воткнулся в магистральный водопровод «РВК-Липецк» и повредил 600-миллиметровую трубу, — сказала нам глава Липецка, которая сегодня утром уже дважды побывала на пересечении улиц Гагарина, Циолковского и Товарного проезда.По словам мэра, проткнувший магистральный водопровод подрядчик всю ночь откачивал воду с места порыва. Но в раскопанную яму до сих пор поступает вода: на фотографии видно, как сварщик стоит в ковше экскаватора в заполненной яме. Ситуацию осложняет и малый периметр раскопки, в которой вынуждены возиться рабочие. Увеличить площадь ямы нельзя: это вызовет транспортный коллапс на перекрестке улиц Гагарина, Циолковского и Товарного проезда. В таких стесненный условиях нужно раскопать землю до отметки минус 4 метра, выкачать из ямы воду, залатать поврежденную трубу. Это будет первый этап ликвидации ЧП.— Сделаем все, чтобы вечером дать воду горожанам, — сказала мэр.После этого наступил второй этап аварийно-восстановительных работ. Компании «Экотерм» и «РВК-Липецк» должны укрепить грунт в месте аварии, чтобы устранить возможные аварии в будущем. Для этого на глубине будет обустроен армирующий пояс, чтобы снять нагрузку как с магистрального водопровода, так и с самотечного канализационного коллектора. В это же время будет изготовлен обходной участок водопроводной трубы, который обогнет коллектор сверху или снизу.— На следующей неделе, как только эти виды работ будут выполнены, мы отключим воду потребителям на 3-4 часа и завершим аварийно-восстановительные работы. Потом сделаем обратную отсыпку, восстановим дорогу и благоустройство, — рассказала Евгения Уваркина.Из-за того, что компания «РВК-Липецк» располагает всего тремя цистернами, воду они подвозят по трем адресам на улицы Гагарина, 115/4; Космонавтов, 82/4; Московская, 9. В соцобъекты привезут бутилированную воду в 5-литровых емкостях.