Происшествия

сегодня, 12:28

36-летнего липчанина обвиняют в семи кражах из подвалов на 159 740 рублей

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#кража
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Из подвалов пропадали самокаты, коляски, электроинструменты, дорогостоящие рыболовные снасти, зимняя резина.

Завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 36-летнего ранее судимого за мошенничество липчанина, обвиняемого в семи кражах из подвалов.

«По версии следствия, в апреле 2023 года липчанин по ночам проникал в подвалы многоквартирных домов. Для взлома замков он применял специальное приспособление, а в целях конспирации использовал перчатки. В результате из подвалов пропадали детские самокаты, коляски, электроинструменты, дорогостоящие рыболовные снасти, зимняя резина, бензогенератор и сварочный аппарат. Всего семерым потерпевшим был нанесён ущерб на общую сумму 159 740 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшим. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
3 1081
#кража
2

Комментарии (3)

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Любовь приходит !

52 минуты назад
И уходит ,А кушать хочется всегда!, А где 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест, Которые кто-то обещал?!.
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Гражданин

сегодня, 15:42
На Папина до сих пор вскрывают подвалы... Но хоть одного поймали.
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Липецкие басни

сегодня, 13:57
Украл, выпил в тюрьму.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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