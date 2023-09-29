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36-летнего липчанина обвиняют в семи кражах из подвалов на 159 740 рублей
Из подвалов пропадали самокаты, коляски, электроинструменты, дорогостоящие рыболовные снасти, зимняя резина.
Завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 36-летнего ранее судимого за мошенничество липчанина, обвиняемого в семи кражах из подвалов.
«По версии следствия, в апреле 2023 года липчанин по ночам проникал в подвалы многоквартирных домов. Для взлома замков он применял специальное приспособление, а в целях конспирации использовал перчатки. В результате из подвалов пропадали детские самокаты, коляски, электроинструменты, дорогостоящие рыболовные снасти, зимняя резина, бензогенератор и сварочный аппарат. Всего семерым потерпевшим был нанесён ущерб на общую сумму 159 740 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшим. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
«По версии следствия, в апреле 2023 года липчанин по ночам проникал в подвалы многоквартирных домов. Для взлома замков он применял специальное приспособление, а в целях конспирации использовал перчатки. В результате из подвалов пропадали детские самокаты, коляски, электроинструменты, дорогостоящие рыболовные снасти, зимняя резина, бензогенератор и сварочный аппарат. Всего семерым потерпевшим был нанесён ущерб на общую сумму 159 740 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшим. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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