Происшествия

44 минуты назад

Липецкие полицейские задержали серийного вора из подвалов

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#Кража #УМВД

Злоумышленник утащил ценностей на 90 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД России по Липецку задержали подозреваемого в серии краж.

Как сообщили в пресс-службе полицейского ведомства, в апреле в отделах полиции города заметно выросло количество заявлений от жителей многоквартирных жилых домов о краже имущества из подвальных помещений.

В итоге полицейским удалось вычислить и задержать 37-летнего местного жителя.

- Злоумышленник действовал в ночное время. Путем повреждения навесных замков он проникал в подвальные помещения. Добычей вора стали бензопилы, бензогениратор, сварочный аппарат, комплект зимней резины, удочки и приспособления для рыбалки, строительные инструменты, - описали в полиции похождения подозреваемого.

Пока мужчине вменяют 6 эпизодов таких краж, но возможно их ещё больше. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 90 тысяч рублей.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», предусматривающей до двух лет лишения свободы.

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#Кража #УМВД

Комментарии (1)

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