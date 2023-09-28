Происшествия
сегодня, 15:15
Сотрудник «Леруа Мерлен» осужден за падение металлической двери на 5-летнюю девочку
11 2056
Девочка получила тупую травму живота.
Советский районный суд Липецка признал виновным 34-летнего руководителя торгового сектора магазина «Леруа Мерлен» в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка, и оштрафовал мужчину на 200 000 рублей.
Напомним, 5 августа в Липецке в магазине «Леруа Мерлен» с витрины на 5-летнюю девочку упала металлическая дверь.
Девочка подошла к незакрепленной входной металлической двери и потянула ее за ручку. После чего дверь рухнула на ребенка, придавив ее сверху. В результате девочка получила тупую травму живота.
«Подсудимый, являясь руководителем торгового сектора строительного магазина, осуществляющего реализацию межкомнатных и входных дверей, заведомо зная, что в демонстрационном помещении находится незакрепленная входная металлическая дверь в вертикальном положении, не предпринял мер для безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, 5 августа в Липецке в магазине «Леруа Мерлен» с витрины на 5-летнюю девочку упала металлическая дверь.
Девочка подошла к незакрепленной входной металлической двери и потянула ее за ручку. После чего дверь рухнула на ребенка, придавив ее сверху. В результате девочка получила тупую травму живота.
«Подсудимый, являясь руководителем торгового сектора строительного магазина, осуществляющего реализацию межкомнатных и входных дверей, заведомо зная, что в демонстрационном помещении находится незакрепленная входная металлическая дверь в вертикальном положении, не предпринял мер для безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
11 2056
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Антон потапов
Антон потапов
Антон потапов
Антон потапов
Антон потапов
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