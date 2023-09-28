Происшествия

сегодня, 15:15

Сотрудник «Леруа Мерлен» осужден за падение металлической двери на 5-летнюю девочку

11 2056
#несчастный случай #дети
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Сотрудник «Леруа Мерлен» осужден за падение металлической двери на 5-летнюю девочку

Девочка получила тупую травму живота.

Советский районный суд Липецка признал виновным 34-летнего руководителя торгового сектора магазина «Леруа Мерлен» в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка, и оштрафовал мужчину на 200 000 рублей.

Напомним, 5 августа в Липецке в магазине «Леруа Мерлен» с витрины на 5-летнюю девочку упала металлическая дверь.

Девочка подошла к незакрепленной входной металлической двери и потянула ее за ручку. После чего дверь рухнула на ребенка, придавив ее сверху. В результате девочка получила тупую травму живота.

«Подсудимый, являясь руководителем торгового сектора строительного магазина, осуществляющего реализацию межкомнатных и входных дверей, заведомо зная, что в демонстрационном помещении находится незакрепленная входная металлическая дверь в вертикальном положении, не предпринял мер для безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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#несчастный случай #дети
3

Комментарии (11)

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Антон потапов

сегодня, 21:22
А я знаю, что в одном строительном магазине бьют людей. В Ульяновске и Липецке
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Антон потапов

сегодня, 21:21
Хорошо хоть сотрудников своих не бьёт
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Антон потапов

сегодня, 21:21
Вернись, павлуш. Я жду.
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Антон потапов

сегодня, 21:21
Павлик, вернись, я все прощу.бить не буду
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Антон потапов

сегодня, 21:20
Эх Павлик Павлик. Ну как же так. Я ж тебя учил.
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Липа

сегодня, 21:19
Яжмамки детей не успеют воспитывать, а человек ещё и виновен. А мать этого ребенка не хотите привлечь к ответственности???
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коля

сегодня, 20:32
сырки можно есть они вкусные .кофе на развес .и орехи .я всегда думал что это велком дринк .как у этих .дегустация называется.
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До коле.

сегодня, 19:47
Мамаши идете с детми в магозин тагда держите их возле себя а они у васгоняют по всему сагозину. И деш по магозину подноги лезут таго и глядиш наступиш на него .а потом еще будеш виноват. Што наступил.
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да уж

сегодня, 18:20
Представляю,если бы дверь упала на внучку депутата или владельца ТРЦ.
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Ентот

сегодня, 18:04
Да, в магазине руками трогать ничего нельзя, это все знают. Только смотреть и мечтать.
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