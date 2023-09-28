Общество
34 минуты назад
Можно ли сделать капитальный ремонт в квартире менее чем за 100 000 рублей?
Этим вопросом сегодня на сессии задались депутаты Липецкого областного Совета.
Несмотря на то, областного Совет этого созыва действует уже два года, из-за избрания нового спикера на сегодняшней сессии ощущалась новизна. Председатель Совета Владимир Сериков пришел за пять минут до начала сесси. Его предшественники обычно появлялись в зале ровно в ее начале.
На сессию из Москвы приехал сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе, он поздравил Владимира Серикова с новой должностью, особо отметив его молодость (спикеру всего 28 лет). В качестве аргумента привел подвиг молодых челюскинцев, которые преодолели трудности благодаря своей молодости и целеустремленности. А также привел цитату Гёте о молодости, как недостатке, который быстро проходит.
— Владимир Витальевич молодой и энергичный руководитель, он проявил себя и в бизнесе, и на государственных должностях. Такое сочетание очень важно для понимания экономики и социальный среды нашего региона. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно называл молодежную политику одним из главных приоритетов нашей страны, а продвижение молодых лидеров — важнейшим элементом этой политики, — сказал Максим Кавджарадзе
На сессии стало известно и о новом лидере фракции «Единой России» — им вместо Дмитрия Аверова стал вице-спикер Владимир Богодухов.
Депутаты сегодня рассмотрели повестку из 40 вопросов. Среди них поправки в региональный закон «О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области» — для привлечения медицинских кадров. Если раньше врачи могли рассчитывать на служебное жилье, то теперь конкретизирован его размер. Для одного специалиста — 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 квадратных метра, из трёх и более человек — по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Через 10 лет медики смогут приватизировать квартиры. На жилье для них выделены 385 миллионов рублей.
Депутаты также внесли изменения в закон «О ежемесячной доплате к пенсии по случаю потери кормильца родителям и вдовам (вдовцам)», расширив список получателей региональных доплат. В список включены отчимы и мачехи погибших военнослужащих. Размер региональной доплаты составит 10 тысяч рублей ежемесячно.
Липецкие спортсмены теперь будут получать вознаграждение за победы в чемпионатах России в олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта. За первое место — 115 тысяч рублей, за второе — 75 тысяч, за третье — 55 тысяч. Раньше награды получали только победители первенств мира и Европы.
И ещё одно изменение связанное с областными стипендиями юным спортсменам и юным спортсменам-инвалидам. Премии для них увеличены в два раза — с полутора до трех тысяч рублей. Это касается около 150 молодых спортсменов.
А еще областной Совет сегодня учредил областную награду — почётный знак Доброты. Ее будут вручать ежегодно 10-ти гражданам или организациям, занимающимся благотворительной, добровольческой и волонтерской деятельностью. Это совместная награда Липецкого областного Совета депутатов и правительства Липецкой области.
Споткнулись парламентарии на вопросе № 13, который предполагал закончить программу капитальных ремонтов в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны.
В 2018–2020 годах капитальный ремонт был сделан в 167 жилых помещениях, на это потратили 14,9 млн. рублей. «Всем ветеранам Великой Отечественной войны, имеющим право и нуждающимся в проведении капитального ремонта по состоянию на 1 января 2018 года, мера социальной поддержки в виде проведения капитального ремонта жилых помещений предоставлена», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
Однако депутаты усомнились в том, что обозначенных сумм хватило на ремонты. Ведь на одну квартиру пришлось менее 1000 000 рублей. Да и по прошествии времени квартиры, возможно, вновь уже надо ремонтировать.
— Я не буду комментировать эту сумму. Не представляю, что можно сделать на эти средства тем людям, которые пережили страшную войну и одержали победу. Эта льгота разовая и сегодня наши ветераны нуждаются в проведении нового ремонта. Как быть? — спросил депутат-коммунист Николай Быковских.
Начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин не смог ответить на этот вопрос и слово взял первый вице-губернатор Александр Рябченко.
—Понятно, что сумма 80,9 тысяч рублей на одну квартиру — это не закрытие всех вопросов, если квартира находится в ненадлежащем состоянии. Что касается заявок, которые поступают от ветеранов — в основном это не запрос сделать капитальный ремонт или ремонт во всей квартире, а локальный ремонт. Например, приведите мне в порядок санузел. Я считаю необходимо актуализировать все, что было сделано за это время, актуальность суммы тоже имеет место для анализа. Управлению ЖКХ нужно и губернатору, и облсовету представить аналитику, что за это время было сделано и в каком состоянии сегодня находятся квартиры, — сказал Александр Рябченко.
А представитель партии «Справедлива Россия-Патриоты-За Правду» Лариса Ксенофонтова предложила проанализировать возможности бюджета и возобновить программу ремонта квартир ветеранов.
Сессия прошла без привычных в последнее время скандалов. В ее начале, правда, Владимир Сериков напомнил, что два депутата-коммуниста лишены слова: Анатолий Шкатов и Татьяна Копылова. Это решение принято еще при Дмитрии Аверове, нынешняя сессия для этих депутатов последняя «молчаливая».
На сессию из Москвы приехал сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе, он поздравил Владимира Серикова с новой должностью, особо отметив его молодость (спикеру всего 28 лет). В качестве аргумента привел подвиг молодых челюскинцев, которые преодолели трудности благодаря своей молодости и целеустремленности. А также привел цитату Гёте о молодости, как недостатке, который быстро проходит.
— Владимир Витальевич молодой и энергичный руководитель, он проявил себя и в бизнесе, и на государственных должностях. Такое сочетание очень важно для понимания экономики и социальный среды нашего региона. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно называл молодежную политику одним из главных приоритетов нашей страны, а продвижение молодых лидеров — важнейшим элементом этой политики, — сказал Максим Кавджарадзе
На сессии стало известно и о новом лидере фракции «Единой России» — им вместо Дмитрия Аверова стал вице-спикер Владимир Богодухов.
Депутаты сегодня рассмотрели повестку из 40 вопросов. Среди них поправки в региональный закон «О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области» — для привлечения медицинских кадров. Если раньше врачи могли рассчитывать на служебное жилье, то теперь конкретизирован его размер. Для одного специалиста — 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 квадратных метра, из трёх и более человек — по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Через 10 лет медики смогут приватизировать квартиры. На жилье для них выделены 385 миллионов рублей.
Депутаты также внесли изменения в закон «О ежемесячной доплате к пенсии по случаю потери кормильца родителям и вдовам (вдовцам)», расширив список получателей региональных доплат. В список включены отчимы и мачехи погибших военнослужащих. Размер региональной доплаты составит 10 тысяч рублей ежемесячно.
Липецкие спортсмены теперь будут получать вознаграждение за победы в чемпионатах России в олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта. За первое место — 115 тысяч рублей, за второе — 75 тысяч, за третье — 55 тысяч. Раньше награды получали только победители первенств мира и Европы.
И ещё одно изменение связанное с областными стипендиями юным спортсменам и юным спортсменам-инвалидам. Премии для них увеличены в два раза — с полутора до трех тысяч рублей. Это касается около 150 молодых спортсменов.
А еще областной Совет сегодня учредил областную награду — почётный знак Доброты. Ее будут вручать ежегодно 10-ти гражданам или организациям, занимающимся благотворительной, добровольческой и волонтерской деятельностью. Это совместная награда Липецкого областного Совета депутатов и правительства Липецкой области.
Споткнулись парламентарии на вопросе № 13, который предполагал закончить программу капитальных ремонтов в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны.
В 2018–2020 годах капитальный ремонт был сделан в 167 жилых помещениях, на это потратили 14,9 млн. рублей. «Всем ветеранам Великой Отечественной войны, имеющим право и нуждающимся в проведении капитального ремонта по состоянию на 1 января 2018 года, мера социальной поддержки в виде проведения капитального ремонта жилых помещений предоставлена», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
Однако депутаты усомнились в том, что обозначенных сумм хватило на ремонты. Ведь на одну квартиру пришлось менее 1000 000 рублей. Да и по прошествии времени квартиры, возможно, вновь уже надо ремонтировать.
— Я не буду комментировать эту сумму. Не представляю, что можно сделать на эти средства тем людям, которые пережили страшную войну и одержали победу. Эта льгота разовая и сегодня наши ветераны нуждаются в проведении нового ремонта. Как быть? — спросил депутат-коммунист Николай Быковских.
Начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин не смог ответить на этот вопрос и слово взял первый вице-губернатор Александр Рябченко.
—Понятно, что сумма 80,9 тысяч рублей на одну квартиру — это не закрытие всех вопросов, если квартира находится в ненадлежащем состоянии. Что касается заявок, которые поступают от ветеранов — в основном это не запрос сделать капитальный ремонт или ремонт во всей квартире, а локальный ремонт. Например, приведите мне в порядок санузел. Я считаю необходимо актуализировать все, что было сделано за это время, актуальность суммы тоже имеет место для анализа. Управлению ЖКХ нужно и губернатору, и облсовету представить аналитику, что за это время было сделано и в каком состоянии сегодня находятся квартиры, — сказал Александр Рябченко.
А представитель партии «Справедлива Россия-Патриоты-За Правду» Лариса Ксенофонтова предложила проанализировать возможности бюджета и возобновить программу ремонта квартир ветеранов.
Сессия прошла без привычных в последнее время скандалов. В ее начале, правда, Владимир Сериков напомнил, что два депутата-коммуниста лишены слова: Анатолий Шкатов и Татьяна Копылова. Это решение принято еще при Дмитрии Аверове, нынешняя сессия для этих депутатов последняя «молчаливая».