Можно ли сделать капитальный ремонт в квартире менее чем за 100 000 рублей?

Этим вопросом сегодня на сессии задались депутаты Липецкого областного Совета.

Несмотря на то, областного Совет этого созыва действует уже два года, из-за избрания нового спикера на сегодняшней сессии ощущалась новизна. Председатель Совета Владимир Сериков пришел за пять минут до начала сесси. Его предшественники обычно появлялись в зале ровно в ее начале.На сессию из Москвы приехал сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе, он поздравил Владимира Серикова с новой должностью, особо отметив его молодость (спикеру всего 28 лет). В качестве аргумента привел подвиг молодых челюскинцев, которые преодолели трудности благодаря своей молодости и целеустремленности. А также привел цитату Гёте о молодости, как недостатке, который быстро проходит.— Владимир Витальевич молодой и энергичный руководитель, он проявил себя и в бизнесе, и на государственных должностях. Такое сочетание очень важно для понимания экономики и социальный среды нашего региона. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно называл молодежную политику одним из главных приоритетов нашей страны, а продвижение молодых лидеров — важнейшим элементом этой политики, — сказал Максим КавджарадзеНа сессии стало известно и о новом лидере фракции «Единой России» — им вместо Дмитрия Аверова стал вице-спикер Владимир Богодухов.Депутаты сегодня рассмотрели повестку из 40 вопросов. Среди них поправки в региональный закон «О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области» — для привлечения медицинских кадров. Если раньше врачи могли рассчитывать на служебное жилье, то теперь конкретизирован его размер. Для одного специалиста — 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 квадратных метра, из трёх и более человек — по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Через 10 лет медики смогут приватизировать квартиры. На жилье для них выделены 385 миллионов рублей.Депутаты также внесли изменения в закон «О ежемесячной доплате к пенсии по случаю потери кормильца родителям и вдовам (вдовцам)», расширив список получателей региональных доплат. В список включены отчимы и мачехи погибших военнослужащих. Размер региональной доплаты составит 10 тысяч рублей ежемесячно.Липецкие спортсмены теперь будут получать вознаграждение за победы в чемпионатах России в олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта. За первое место — 115 тысяч рублей, за второе — 75 тысяч, за третье — 55 тысяч. Раньше награды получали только победители первенств мира и Европы.И ещё одно изменение связанное с областными стипендиями юным спортсменам и юным спортсменам-инвалидам. Премии для них увеличены в два раза — с полутора до трех тысяч рублей. Это касается около 150 молодых спортсменов.А еще областной Совет сегодня учредил областную награду — почётный знак Доброты. Ее будут вручать ежегодно 10-ти гражданам или организациям, занимающимся благотворительной, добровольческой и волонтерской деятельностью. Это совместная награда Липецкого областного Совета депутатов и правительства Липецкой области.Споткнулись парламентарии на вопросе № 13, который предполагал закончить программу капитальных ремонтов в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны.В 2018–2020 годах капитальный ремонт был сделан в 167 жилых помещениях, на это потратили 14,9 млн. рублей. «Всем ветеранам Великой Отечественной войны, имеющим право и нуждающимся в проведении капитального ремонта по состоянию на 1 января 2018 года, мера социальной поддержки в виде проведения капитального ремонта жилых помещений предоставлена», — следует из пояснительной записки к законопроекту.Однако депутаты усомнились в том, что обозначенных сумм хватило на ремонты. Ведь на одну квартиру пришлось менее 1000 000 рублей. Да и по прошествии времени квартиры, возможно, вновь уже надо ремонтировать.— Я не буду комментировать эту сумму. Не представляю, что можно сделать на эти средства тем людям, которые пережили страшную войну и одержали победу. Эта льгота разовая и сегодня наши ветераны нуждаются в проведении нового ремонта. Как быть? — спросил депутат-коммунист Николай Быковских.Начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин не смог ответить на этот вопрос и слово взял первый вице-губернатор Александр Рябченко.—Понятно, что сумма 80,9 тысяч рублей на одну квартиру — это не закрытие всех вопросов, если квартира находится в ненадлежащем состоянии. Что касается заявок, которые поступают от ветеранов — в основном это не запрос сделать капитальный ремонт или ремонт во всей квартире, а локальный ремонт. Например, приведите мне в порядок санузел. Я считаю необходимо актуализировать все, что было сделано за это время, актуальность суммы тоже имеет место для анализа. Управлению ЖКХ нужно и губернатору, и облсовету представить аналитику, что за это время было сделано и в каком состоянии сегодня находятся квартиры, — сказал Александр Рябченко.А представитель партии «Справедлива Россия-Патриоты-За Правду» Лариса Ксенофонтова предложила проанализировать возможности бюджета и возобновить программу ремонта квартир ветеранов.Сессия прошла без привычных в последнее время скандалов. В ее начале, правда, Владимир Сериков напомнил, что два депутата-коммуниста лишены слова: Анатолий Шкатов и Татьяна Копылова. Это решение принято еще при Дмитрии Аверове, нынешняя сессия для этих депутатов последняя «молчаливая».