Выходные в Липецке: День тракторного, возвращение Art-тусовки и гуляния в парках

Рассказываем, как весело и достойно провести наступивший уикенд.

Погода на зависть

Золотая осень по-прежнему не торопится покидать регион. Сегодня в Липецке 24-26 градусов, солнечно и без осадков.







Отключение воды

В Липецке сети водоснабжения требуют ремонта каждый день и недреманые работники им занимаются без выходных. Кому-то уикенд подпортит отключение воды. В субботу, 23 сентября с 10:00 до 20:00 не повезёт жителям и пользователям помещения на улицах Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл.100а; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10; Луговая, 3; Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12; Тельмана, 164; переулка Попова, 1, 3, 5.







24 сентября с 10:00 до 20:00 закрутят вентили на улице Нижней Логовой, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11.

День микрорайона Тракторостроителей

Только вчера мы отпраздновали день жилого района Сокол, которому в этом году, к слову, исполнилось 410 лет. А чем хуже Тракторный?

День посёлка Тракторостроителей будет праздновать в субботу, 23 сентября, с 17:00 на площади перед городском Домом культуры (ул. Коммунистическая, 20).







Гостей праздника ждут выступление лучших творческих коллективов и исполнителей художественной самодеятельности Дворца культуры, церемония награждения активных жителей депутатами округа, ярмарка-продажа изделий ручной работы, розыгрыши призов и подарки от партнеров праздника, зажигательная дискотека с участницами «Амира dance show».

«Art-тусовка» вернулась!

Центральная городская библиотека им. С. Есенина с гордостью сообщает о возобновлении проекта «Art-тусовка. Lite» (12+)





Фото vk.com/event210637950



Желающий прекрасно провести время в творческой атмосфере ждут сегодня в 18:00 в здании библиотеки на улице Космонавтов, 15/3. В программе выступление вокалистов Екатерины Калинчевой и Николая Ромашкина, концерт на скрипке от Emin Dems. А ещё – настольные игры, головоломки, встречи с интересными людьми. И, конечно, вновь порадует рубрика «Открытый микрофон», где своими талантами музыканта, поэта рассказчика может похвастаться любой желающий.

Суббота в парке Победы

Сегодня грех не воспользоваться хорошей погодой и не сходить всей семьёй в парк. Тем более, что в парке Победы жизнь начнёт бурлить с 13 часов.







В 13:00 начнётся спортивный фестиваль «Осенний экстрим» (12+), в 15:00 – детская игра по территории парка «Майнкрафт» (6+), в 16:00 – проект «Играй, гармонь!» (6+), в 17:00 – концертная программа от Липецкого духового оркестра, подготовленная государственной филармонией (6+), в 18:00 – дискотека для всех «Будут танцы» (12+).

Танцы в костюмах (12+)

24 сентября в 17:00 в парке Победы состоится концерт ансамбля стилизованных танцев «Тавини», руководителем которого является Татьяна Нижегородова.







Танцоры обязательно покорят публику своей энергетикой, артистизмом и, конечно же, танцами. Разножанровые танцевальные номера ансамбля отличаются стилем участников и всегда выделяются зрелищностью, оригинальностью и смыслом. Цыганские, современные, арабские, а также тематические танцевальные номера — это далеко не весь список стилей, которые танцоры продемонстрируют зрителям.

Нижний парк

23 сентября в 17:00 на главной сцене Нижнего парка выступит Липецкое трио баянистов (6+), а 24 сентября в 16:00 вновь раздадутся чарующие звуки в рамках проекта «Играй, гармонь!» (6+), в 18:00 продолжится проект «Уличный артист», в котором под открытым небом для земляков играют и поют липецкие музыканты.







Кино под открытым небом

Погода позволяет продолжить и кинопоказы на липецком Городище. 23 сентября в 18:00 покажут первую часть фэнтези про игрушечного медвежонка «Приключения Паддингтона» (18+), а 24 сентября в это же время – вторую часть фильма (18+). Сняты они соответственно в 2014 и 2017 годах британским режиссёром Полом Кингом.







Старое доброе кино

Липецкий клуб «Ностальгия» приглашает в 23 сентября в 17:00 в Областной Центр культуры, народного творчества и кино на сеанс, посвященный 195-летию со дня рождения Л.Н.Толстого .



Кадр из фильма



Покажут фильм «Деньги». Франция, 1983 г. Режиссер Робер Брессон (16+). Вход свободный.

Концерты в ЛОУНБ

Липецкая универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная,2) станет… отличной площадкой для концертов.

23 сентября в 15:00 здесь пройдёт «Музыка осени» (6+) - концерт вокальной музыки от учащихся Детской школы искусств №1.

А 24 сентября в 17:00 липецкая кавер-группа THE IDOLS исполнит хиты российской и зарубежной эстрады. Обещают тёплую ламповую атмосферу и интересную программу (16+).





Фото vk.com/theidolsband

P.S. Навестив библиотеку ради музыки, возьмите книжку в абонементе хотя бы для приличия.

Приучи детей к музыке (6+)

Липецкая государственная филармония (ул. К.Маркса,2) приглашает на первые занятия из цикла «Скрипка, бубен и фагот» в воскресенье, 24 сентября. Начало в 11:00 и в 12:00.

Сам цикл состоит из 7-ми встреч по 45 минут. Отлично подойдёт подрастающему поколению и тем, кто хочет научиться разббираться в классической музыке. На первом занятии пойдёт речь о скрипке, которую называют королевой всех музыкальных инструментов, и её ближайшем родственнике – альте. Ребята научатся отличать их друг от друга, поймут разницу в звучании. Им даже дадут попробовать сыграть на инструментах.







Встрече проведёт музыковед Анна Аникеева, а помогут ей музыканты Симфонического оркестра Липецкой филармонии Татьяна Левитина (скрипка), Михаил Левитин (альт), Татьяна Золотых (фортепиано).

Музыкальная комедия

Для взрослой аудитории филармония приготовила в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) 24 сентября в 17:00 музыкальный спектакль «Провинциалка» (16+).

Липецким артистам рукоплескали с этой постановкой даже на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, а ещё - в Тамбове на фестивале С. Рахманинова. Одноименную пьесу Иван Тургенев (тот самый, который – «Отцы и дети») написал в 1850 году, а музыкальной постановка стала почти полтора века спустя: в 1988 году музыку сочинил композитор Александр Чайковский. Спектакль был поставлен тогда же в петербургском театре Музыкальной комедии. Липецкий вариант спектакля имеет свои особенности: некоторые музыкальные номера были написаны специально для него.







Это комедия положений, рассказывающая о взаимоотношениях столицы и провинции, где, конечно же, провинция выходит победителем над столицей.

Особый шарм придают спектаклю участие Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, танцевальной пары студентов Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова — Дарьи Марухиной и Семена Ситникова.

Дорогие липчане! Как видите, на выходных можно найти себе развлечение на любой вкус, а значит ближайшие два дня подарят отличное настроение. Желаем вам приятного отдыха и хороших новостей. За новостями не забывайте заходить на GOROD48. Мы работаем 24/7, собираем для вас годную информацию. Просто заглядывайте время от времени на сайт и будьте в курсе всех событий. Ждём вас снова и снова!