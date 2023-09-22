Сегодня в Липецке: 410-летие Сокола, новое отделение в БСМП и «Миссия невыполнима»

Липчан ждут открытие новой выставки, концерт в Доме музыки и большая праздничная программа на сокольском стадионе.

Как в тёплом 1937-м

В Липецке продолжает буйствовать золотая осень, а столбик термометра даже поднимается вверх. Сегодня обещают 24-26 градусов – всего на пару градусов меньше, чем в 1937 году, когда был установлен температурный рекорд этого дня – 28 градусов.







Отключение воды

В центральной части Липецка отключений сегодня немного. С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов на улицах Неделина, 26, 28; Пушкина, 5.

С временными трудностями столкнутся в основном жители окраин, например в районе Косыревки: воды не будет на улице Юношеской, 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10, 50а, а также в частном секторе села на улицах Ленина и Советской.

С 9:00 до 24:00 перекроют вентили на улицах Вавилова, 2, 4, 12; Гагарина, 28, 30; Шевченко, 1, 4, 5, 7, 24; в частном секторе улиц Вавилова и Шевченко.







Самое большое отключение ждёт с 9:00 до 24:00 жителей посёлков Дачного, Казинки и частично Новой Жизни. Оно коснётся домов и помещений на улицах Асфальтной, 111, 111а, 113, 115а; Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37; Привокзальной, 56, 101; Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а; Таёжной, 12; Тихой, 24; Фруктовой, 25б; Центральной, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ст.1, вл. 21, 43, 180; Ярославской, 13, 19. Воды не будет на станции Казинка, 28, 28а, 33а, в частном секторе улиц Асфальтной, Бригадной, Варшавской, Железнодорожной, Зорге, Ладыгина, Липецкой, Локомотивной, МПС, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Постышева, Привокзальной, Светлова, Таежной, Тихой, Фабричной, Череповецкой, Шаумяна, переулка Фректового.

Без воды останутся такие гиганты, как «Индезит интернешнл» (Грязинское шоссе, вл. 1), база отдыха «Бригантина», котельная поселка Даный МУП «Липецктеплосеть»,

Отключения света

С 09:00 до 17:00 без электричества останутся бедовать жители улиц Ковалёва, 109к; Космонавтов, 36/4; Папина, 37; площади Металлургов, 2, 2б, 4, 4а, 5, 7; проезда Ильича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27.







Обесточат также улицы XX Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Карла Маркса, Красную, Чапаева.

Пробки

В пятницу в Липецке хоть на улицу не выезжай из-за пробок. Вероятность заторов и аварий сегодня больше обычного, из-за чего советуем водителям быть внимательнее на дорогах, а ещё – пользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями. Перед выездом не забудьте туда заглянуть, чтобы построить оптимальный маршрут. Вдруг повезёт?

Приём у Анны Шамевой

Вице-мэр Липецка готова сегодня встретится с гражданами с 14:00 в главном здании мэрии на площади Театральной, 1 в кабинете 102.







В администрации Шамаева курирует департаменты образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта, управления городскими округами, управление опеки и охраны прав детства, отдел по работе с молодежью. Если у вас есть вопросы, касающиеся этих ведомств, то можно попробовать записаться на приём.

В БСМП №1 открылось отделение реабилитации

В крупнейшей в Липецке Больнице скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39) после ремонта открылось отделение реабилитации.

Раньше восстановлением больных, в частности, после травм, занимались в трёх разных отделениях больницу, а теперь под реабилитацию выделили целый этаж на 60 коек. Отделение снабдили новым современным оборудованием. Так, «Локомат» – тренажер, который дает возможность пациенту встать на ноги, принять вертикальное положение и попытаться сделать шаги. Он помогает телу «вспомнить» утраченные двигательные функции, включает в работу мышцы, которые находились без движения длительное время. «Стабилоплатформа» используется для восстановления баланса тела, улучшения качества равновесия и координации движений у пациентов.







В отделении будут трудится главный врач Максим Юрин и ещё три доктора, а также психолог, логопед, инструкторы ЛФК и физиотерапевты.

410-летие Сокола (0+)

Главное событие пройдёт на стадионе спортивного комплекса «Сокол»: 410-летие жилого района «Сокол» и 70-летие спортивного комплекса.







В 17:00 начнётся спортивный фестиваль: семейные соревнования, мастер-класс по тэг-регби, торжественное награждение сотрудников спорткомплекса и творческая программа.

В 18:30 для юных липчан пройдёт шоу мыльных пузырей и детские интерактивы, игровая программа

А в 19:00 состоится большой праздничный концерт, с участием лучших коллективов Дворца культуры «Сокол», города и области. Также на мероприятии выступят молодые авторы-исполнители резиденции «АРТ-Завод»

«Миссия невыполнима» и все-все (12+)

Сегодня в 19.00 Липецкий симфонический оркестр под управлением Константина Баркова представит в Доме музыки программу "Cinema Symphony".







Прозвучат золотые саундтреки из фильмов «Миссия невыполнима», «Звездные войны», «Розовая пантера», «007: Координаты «Скайфолл» и другие, причём многие – в оригинальных аранжировках. Солистами выступят Маргарита Петрухина и Наталья Волкова.

Все композиторы, чья музыка будет представлена - лауреаты премии «Оскар». Наша программа в нежный «бархатный сезон» подарит зрителям хорошее настроение, - считает художественный руководитель Дома музыки Наталья Сосновская.

Воронежский соцреализм (6+)

В Доме Мастера (ул. Ленина, 2) сегодня в 17:00 торжественно откроется выставка «Живопись Зиновия Попова и Юрия Внодченко». На суд зрителей представят 28 картин из фондов Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского. Творчество обоих художников связано с Воронежским краем.

Зиновий Попов (1924-1984) – пиал в основном портреты и пейзажи. Главное выразительно средство в его произведениях – цвет. На выставке представлены лирические сельские пейзажи «Зима», «Чернозем», «Стога», «Весенний день», «Ивы» и другие, женские портреты, натюрморт «Зимнее окно».







Юрий Внодченко (1927-2013) много лет возглавлял группу художников, которая выезжала в колхозы для создания картин. Он писал портреты сельских тружеников «Птичница», «Телятница тетя Поля», создавал портреты - биографии пожилых людей - «Дед Игнат Щебаршин», «Одиночество». Глубокую психологическую характеристику художник раскрывает в автопортрете. В экспозицию также войдут сельские и городские пейзажи «Летний дождь», «Колхозный двор», «Ждут паром», «Оттепель» и т.д., «Натюрморт с рябиной».

Выставка будет работать до 5 ноября. Дом мастера принимает посетителей со среды по воскресенье в 10:00 – 19:00.

Второй день с Маяковским (16+)

А в Липецкой универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) продолжаются мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения пролетарского поэта Владимира Маяковского.







В 13:00 приглашают старшеклассников, студентов гуманитарных факультетов и всех ценителей поэзии на интеллектуальную игру, в которой вам предстоит вспомнить не только творчество поэта, но и эпоху, в которой он жил. К участию приглашаются команды от четырех человек.

Дорогие липчане! Очередная неделя трудовых свершений и подвигов близится к завершению. Сегодня очень насыщенный день – в нашей рубрике вы можете подобрать себе вечернее развлечение на любой вкус. А на GOROD48 имеете возможность узнавать все последние новости, быть в курсе всех событий. Чаще заходите на сайт и не отставайте от окружающих по информированности. В конце концов, будет что обсудить с коллегами во время небольшой паузы или перекура. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.