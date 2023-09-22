32 минуты назад
В России увеличат пенсии прабабушкам с иждивенцами
Прадедушки и прабабушки смогут стать опекунами несовершеннолетних правнуков, это даст им право на повышенную пенсию. Кабмин поддержал такой законопроект, следует из проекта отзыва правительства.
«Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов», — сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.За каждого иждивенца опекуны-пенсионеры получают дополнительно треть от фиксированной части пенсии. В 2023 году это 2 522 руб. в месяц.
Сегодня опекунами разрешено становиться только тетям, дядям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, сказал «Известиям» один из разработчиков законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
«Но есть случаи, когда у ребенка осталась только прабабушка, которой немногим больше 60 лет, она дееспособна и могла бы выполнять функции опекуна. Поскольку законодательство такого не предусматривает, ребенок при живой прабабушке, должен идти в детский дом. Подготовленный законопроект решает эту проблему», — пояснил он.