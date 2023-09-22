На семи улицах Липецка отключат холодную воду

23 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома и здания №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл.100а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 5 в переулке Попова, № 164 по улице Тельмана. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Гагарина, 84.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 3 по улице Луговой – машина с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



