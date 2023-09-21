В Грязях за хищения на 200 000 рублей осудили экс-начальника отделения почтовой связи

Женщина получила три года условно и должна возместить «Почте России» нанесённый ущерб.

Грязинский городской суд вынес приговор 34-летней жительнице района — экс-начальника отделения почтовой связи осудили сразу по двум статьям уголовного кодекса: за кражу с банковского счета и присвоение имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, общая сумма причинённого «Почте России» ущерба составила 200 050 рублей.



«Подсудимая, являясь начальником отделения почтовой связи, осенью 2022 года умышленно, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, используя свое служебное положение, обратила в свою пользу вверенные ей товарно-материальные ценности, и денежные средства, как наличные, так и находящиеся на банковском счете АО «Почта России», — отметили в пресс-службе судебной системы Липецкой области.



Женщина вину признала. По совокупности преступлений её приговорили к трём годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. В пользу АО «Почта России» взыскан невозмещенный до вынесения приговора материальный ущерб.