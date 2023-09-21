Сегодня в Липецке: большая уборка города и где найти заработок в 100 тысяч рублей

Сегодня липчан ждёт концерт-квартирник, творчество Владимира Маяковского и кинопремьеры.

Золотая осень в разгаре

В конце сентября в Липецке столбик термометра продолжает ползти вверх, сегодня до 23-25 градусов. Погожий день не испортят осадки.







Отключения воды

В связи с ремонтом сетей жители нескольких улиц останутся без холодной воды. С 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители улиц Баумана, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 317а, 319, 321, 323, 323/1, 325, 331, 331/1, 333, 333а, 333б, 333г, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333 гст1, 333/6; Московской, 77, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149б, 149а, 151, 153; Неделина, 26, 28; Полиграфической, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 12/1; Пушкина, 5; проезда Кувшинова, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10.







В это же время перекроют вентили в домах в частном секторе улиц Баженова, Буденного, Зоологической, Индустриальной, Курчатова, Небесной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сокольской, Полярной, Пролетарской, Речной, переулка Рядового.

Отключения света

Чинить сегодня намерены и электрические сети, из-за чего с 10:00 до 17:00 без света останутся потребители на улицах Амурской, 1 – 5; Гайдара, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Ковалева, 109к; Нахимова, 1 - 10, 12, 14; Неделина, 3а; Папина, 27; Промышленной, 7, 7/2, 7/20, 7/23, 7/8; Салтыкова-Щедрина, 2, 154б; проезде Ильича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27; в переулке Ушакова, 4, 5, 6, 8; на Чаплыгинском шоссе, 2.







Также обесточат улицы XX Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Карла Маркса, Красную, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую, Фрунзе, Чапаева, садоводчество «Студеновское».

Пробки

Сегодня заторы вновь пошли с раннего утра. Ближе к 7 часам красным цветом на электронной карте Липецка горел участок дороги на мосту через Каменный Лог (в сторону Центрального рынка), а весь путь от него от железнодорожного вокзала был желтым. Желтых участков в городе уже утром было видимо-невидимо. В любой момент в этих местах движение может встать. Выход один – перед выездом изучить «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут. Иначе рискуете застрять в пробке.

«Чистый четверг» или большой городской субботник

С инициативой выступила мэр Липецка Евгений Уваркина. Она призвала граждан помочь с наведением чистоты в городе, весной на аналогичную просьбу откликнулись 45 тысяч липчан.







Сегодня «Чистый четверг» стартует в 14:00, а лоск будут наводить на следующих городских пространствах:

- проспект 60 лет СССР между домами № 37 и № 45;

– улица Меркулова в районе домов № 18 и № 16б;

– набережная реки Воронеж (улица 50 лет НЛМК);

– аллея на улице Катукова (в районе домов № 4, 8, 10, 12);

– Рябиновая аллея (19 микрорайон);

– улица Советская, 15а в жилом районе Сселки у памятника погибшим ветеранам ВОВ;

– улица Юбилейная.

Первый день с Маяковским (16+)

Липецкая универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) запускает проект «Два дня с Маяковским», посвященный 130-летию со дня рождения мастера «шершавого языка плаката».







Сегодня в 13:00пройдут первые мероприятия: прозвучат стихи и фрагменты из нескольких поэм юбиляра, гостям продемонстрируют отрывки из немого кино «Барышня и хулиган», в котором снялся сам Маяковский, а также будет разыграна сцена последних минут жизни поэта по воспоминаниям актрисы Вероники Полонской.

Мероприятие отлично подойдёт студентам и школьникам, тем более, что завтра появится возможность использовать полученные знания в интеллектуальной викторине. Участие бесплатное.

Квартирник (16+)

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает липчан в 19:01 на классический квартириник среди ковров и книг.







Выступать будет группы «Обними кита», участник фестиваля «Нашествие» 2018 года, резидент проекта «Музыка в метро». Обещают, что будет весело и интересно.

Набор в волонтёры здоровья (12+)

В Липецке вновь ищут волонтёров, на этот раз тех, кто поможет противодействовать увлечению молодежи психоактивными веществами.







Наставниками ребят выступят клинические психологи, наркологи, специалисты УМВД России по Липецкой области. Стать участником проекта «Волонтеры здоровья» довольно просто.Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте «Центральной библиотечной системы города Липецка» перейдя по вкладке «Волонтеры здоровья», либо отправив заполненную анкету Приложение №1 на электронную почту: bbb3004@yandex.ru

Высокооплачиваемая работа в Липецке

В Липецке можно найти работу с зарплатой больше 100 тысяч рублей, утверждают специалисты SuperJob, проанализировав вакансии на рынке труда.

В сентябре 100 тысяч готовы начать платить инженеру-проектировщику слаботочных систем. Ищут сотрудника со знанием нормативно-технической документации и высшим профильным образованием.

На втором месте по зарплате вакансия сервис-инженера холодильного оборудования с зарплатой от 65 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь водительские права категории «В» и опыт работы от трех лет.







На третьем месте электромеханик по ремонту холодильного оборудования с зарплатой от 60 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы с электротехническим оборудованием. Работодатель предоставляет мобильную связь, инструмент и спецодежду.

В разных городах максимальную зарплату селят представителям различных профессий. Так, Ульяновске ищут и не скупятся на зарплату заместителя министра областного здравоохранения. А во Владивостоке, Иркутске, Оренбурге в топе зарплатных предложений сентября — врачи, в Тюмени и Ярославле — главные бухгалтеры.





Кинопремьеры

В четверг по традиции обновляются репертуары в кинотеатрах. Знакомим вас с наиболее любопытными новинками, которые сегодня выйдут на экраны в Липецке. «Неудержимые 4». США, 2023. Комедийный боевик. Режиссёр Скот Во (18+) Новая миссия всеми любимой команды пошла ко всем чертям, а Неудержимые несут потери: Барни Росс выбывает из строя, а Ли Кристмас отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтэм, Меган Фокс, Дольф Лунгрен. «Я богиня». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Ольга Дибцева (16+) Наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», – решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только не понятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное... В ролях: Саша Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко. «Чужая». Россия, 2023. Приключенческая драма. Режиссёр Алексей Луканёв (18+) Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Её подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых её ментальности, в непривычном для неё быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались её любимые муж и дочка. Но возвращение обернётся вовсе не тем, что она ожидала. В ролях: Артём Ткаченко, Анна Слю, Максим Щеголев.

Дорогие липчане! На дворе стоит прекрасная осенняя погода, на работе – куча дел. Но отвлекаться ненадолго нужно. Лучший способ немножечко перевести дух – почитать новости на GOROD48. В наше время ценят информированных людей, вдобавок будет что обсудить с коллегами. Время от времени заглядывайте на сайт и узнавайте обо всех событиях. С нами вы не пропустите ничего важного и интересного. До новых скорых встреч!