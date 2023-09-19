34-летний и 39-летний мужчины отравились грибами

Мужчины поступили в БСМП из Хлевенского района.

18 сентября в отделение острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 из Хлевенского района поступили двое мужчин, которые отравились грибами.



Как рассказали GOROD48 в отделении острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, 34-летний и 39-летний мужчины в одной компании ели жареные рядовки. Грибы они собирали сами, но при этом мужчины признались, что вообще-то плохо в них разбираются.



Грибной сезон в самом разгаре. Врачи напоминают, что чаще всего причиной отравления становится употребление в пищу пластинчатых грибов: рядовок, свинушек, а также неизвестных грибов.