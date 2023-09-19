Происшествия

сегодня, 09:29

В доме усманца нашли больше двух килограммов марихуаны

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#наркотики
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А в Хлевенском районе у 27-летнего мужчины изъято полкилограмма марихуаны.

В Усманском районе по подозрению в обороте наркотиков задержан неработающий, ранее судимый за наркотики 37-летний мужчина. Во всех комнатах дома мужчины нашли марихуану общей массой 2 235 граммов, а также части растений конопли общей массой 1 222 грамма.

А в Хлевенском районе у 27-летнего мужчины в сарае, на чердаке дома и в поясной сумке обнаружено и изъято 521,5 грамма марихуаны, а также 485,9 грамма частей конопли.

«Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), максимальная санкция которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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#наркотики
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Комментарии (1)

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Ромео78

9 минут назад
Кто же дома хранит такие вещички, после того как ментам разрешили ломать двери без понятых, фраза " Мой дом, моя крепость" - уже не работает...
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