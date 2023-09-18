Погром домофона записала камера наблюдения

Полиция проведёт проверку.

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Ночью 16 сентября в Липецке четверо молодых людей, среди которых, судя по выкрикам, были Серёга и «Мерц», разгромили домофон одного из подъездов дома №10 по улице Смургиса. При этом вандалы снимали происходящее на телефон со словами: «Выбей из него всё дерьмо».Позируя оператору, один из участников странного перфоманса также бросил в домофон пакет с мусором.Происходящее у подъезда записала камера наблюдения.— Пока заявления о повреждении домофона не поступало, но по факту публикации видео отдел полиции №3 проведёт проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.