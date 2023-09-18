Происшествия
сегодня, 13:34
Погром домофона записала камера наблюдения
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Полиция проведёт проверку.
Ночью 16 сентября в Липецке четверо молодых людей, среди которых, судя по выкрикам, были Серёга и «Мерц», разгромили домофон одного из подъездов дома №10 по улице Смургиса. При этом вандалы снимали происходящее на телефон со словами: «Выбей из него всё дерьмо».
Позируя оператору, один из участников странного перфоманса также бросил в домофон пакет с мусором.
Происходящее у подъезда записала камера наблюдения.
— Пока заявления о повреждении домофона не поступало, но по факту публикации видео отдел полиции №3 проведёт проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Позируя оператору, один из участников странного перфоманса также бросил в домофон пакет с мусором.
Происходящее у подъезда записала камера наблюдения.
— Пока заявления о повреждении домофона не поступало, но по факту публикации видео отдел полиции №3 проведёт проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
7 1054
Патриот
Викторм
Спецназовец Игорéк
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