Происшествия

сегодня, 13:34

Погром домофона записала камера наблюдения

7 1054
#хулиганство
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Полиция проведёт проверку.

Ночью 16 сентября в Липецке четверо молодых людей, среди которых, судя по выкрикам, были Серёга и «Мерц», разгромили домофон одного из подъездов дома №10 по улице Смургиса. При этом вандалы снимали происходящее на телефон со словами: «Выбей из него всё дерьмо».

Позируя оператору, один из участников странного перфоманса также бросил в домофон пакет с мусором.

Происходящее у подъезда записала камера наблюдения.

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— Пока заявления о повреждении домофона не поступало, но по факту публикации видео отдел полиции №3 проведёт проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
7 1054
#хулиганство
2

Комментарии (7)

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Патриот

14 минут назад
Судить без присяжных их.
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Викторм

24 минуты назад
Амебы какие-то...
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Спецназовец Игорéк

35 минут назад
Всех четверых ко мне - на перевоспитание.
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222

44 минуты назад
Нигде они не состоят, это ..злюки, их зажми у подъезда и они обоссутся,, это просто некчемные организмы, которые не преуспели, ни в жизни ,ни в учебе , не в уважанием к родителям,, ни в чем,, это не их вина,, а родителей и общества,, их нужно не ругать, а жалеть и прививать к ним добро и уважение
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Да

47 минут назад
Онижедети-яжматерей
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1

47 минут назад
Управляшка починит.
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ворчиха

47 минут назад
военком пригласил уже к себе или еще нет?
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