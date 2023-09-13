Общество

сегодня, 18:08

Исследование: в Липецкой области разница между высокими и низкими зарплатами составила 5,1 раза

1 128
#зарплаты
2
Исследование: в Липецкой области разница между высокими и низкими зарплатами составила 5,1 раза

В Липецкой области в 2023 году средние зарплаты 20% наименее и наиболее оплачиваемых работников отличались в 5,1 раза – на 85 тысяч рублей. Такие данные приводит в своем исследовании аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Для определения разницы в зарплатах аналитики использовали данные Росстата о распределении численности работников крупных и средних предприятий по размерам заработной платы. Организации всех видов экономической деятельности и форм собственности, за исключением малого бизнеса, предоставляют соответствующую информацию о дифференциации зарплат по состоянию на апрель один раз в два года. В выборку вошли работники списочного состава, включая работавших неполное время согласно трудовому договору, но не менее чем на полставки. В заработную плату включаются все суммы, начисленные за апрель за отработанное и неотработанное время, включая доплаты и регулярные премии, не учитывались вознаграждения по итогам года, за выслугу лет, единовременные поощрения и прочие выплаты разового характера. 

Так, в Липецкой области в апреле 2023 года на крупных и средних предприятиях 20% наименее оплачиваемых работников получали в среднем 20,5 тысячи рублей, а 20% наиболее оплачиваемых —105,6 тысячи рублей, или в 5,1 раза больше. Все суммы указаны до вычета подоходного налога.

В России данный показатель составил 7,7 раза — 22,7 тысячи рублей против 173,7 тысячи рублей. По подсчетам аналитиков наименьшее расхождение в зарплатах нижней и верхней двадцатипроцентных групп работников отмечается в Тыве (разница в 3,8 раза), Калмыкии (в 4,1), Магаданской области (в 4,5), Карелии (в 4,5) и Мордовии (в 4,5). Наиболее заметно зарплатное неравенство выражено в Москве, где заработки первой и пятой групп различаются в 9,3 раза. На втором месте оказалась Астраханская область с разницей в зарплатах в 7 раз, в топ-3 вошел Санкт-Петербург (6,8 раза). 

1 128
#зарплаты
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не допахала до опахала.

17 минут назад
А у кого-то зарплатный "веер" из трëх таких Хабаровсков.
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
188
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
Общество

Еще в рубрике

В районе Дачного отключат холодную воду
#отключения
1
В районе Дачного отключат холодную воду

сегодня, 18:04

Общество
В мэрии подумают над названием нового сквера на проспекте Победы
#Евгения Уваркина #благоустройство
15
В мэрии подумают над названием нового сквера на проспекте Победы

сегодня, 17:02

Общество
Евгения Уваркина потребовала очную ставку
#Евгения Уваркина #микрорайон «Взлетный» #детский сад
8
Евгения Уваркина потребовала очную ставку

сегодня, 15:18

Общество
За незарытые раскопы на улицах Катукова и Винницкой «РВК-Липецк» заплатит по 10 000 рублей
#ЖКХ #благоустройство
9
За незарытые раскопы на улицах Катукова и Винницкой «РВК-Липецк» заплатит по 10 000 рублей

сегодня, 13:35

Общество
В Липецке появился микрорайон «Взлетный»
#микрорайон «Взлетный»
47
В Липецке появился микрорайон «Взлетный»

сегодня, 13:35

Общество
Мигрант сменил имя и фамилию, чтобы незаконно прилететь в Липецк
#миграция #иностранцы
11
Мигрант сменил имя и фамилию, чтобы незаконно прилететь в Липецк

сегодня, 11:24

Общество