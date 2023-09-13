Исследование: в Липецкой области разница между высокими и низкими зарплатами составила 5,1 раза

В Липецкой области в 2023 году средние зарплаты 20% наименее и наиболее оплачиваемых работников отличались в 5,1 раза – на 85 тысяч рублей. Такие данные приводит в своем исследовании аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Для определения разницы в зарплатах аналитики использовали данные Росстата о распределении численности работников крупных и средних предприятий по размерам заработной платы. Организации всех видов экономической деятельности и форм собственности, за исключением малого бизнеса, предоставляют соответствующую информацию о дифференциации зарплат по состоянию на апрель один раз в два года. В выборку вошли работники списочного состава, включая работавших неполное время согласно трудовому договору, но не менее чем на полставки. В заработную плату включаются все суммы, начисленные за апрель за отработанное и неотработанное время, включая доплаты и регулярные премии, не учитывались вознаграждения по итогам года, за выслугу лет, единовременные поощрения и прочие выплаты разового характера.



Так, в Липецкой области в апреле 2023 года на крупных и средних предприятиях 20% наименее оплачиваемых работников получали в среднем 20,5 тысячи рублей, а 20% наиболее оплачиваемых —105,6 тысячи рублей, или в 5,1 раза больше. Все суммы указаны до вычета подоходного налога.



В России данный показатель составил 7,7 раза — 22,7 тысячи рублей против 173,7 тысячи рублей. По подсчетам аналитиков наименьшее расхождение в зарплатах нижней и верхней двадцатипроцентных групп работников отмечается в Тыве (разница в 3,8 раза), Калмыкии (в 4,1), Магаданской области (в 4,5), Карелии (в 4,5) и Мордовии (в 4,5). Наиболее заметно зарплатное неравенство выражено в Москве, где заработки первой и пятой групп различаются в 9,3 раза. На втором месте оказалась Астраханская область с разницей в зарплатах в 7 раз, в топ-3 вошел Санкт-Петербург (6,8 раза).



