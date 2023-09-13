Мигрант сменил имя и фамилию, чтобы незаконно прилететь в Липецк

Мужчина оставил только своё отчество.

Липецкий районный суд вынес приговор 32-летнему гражданину Тадашкистана по части 2 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы России иностранцем, въезд которому в Россию не разрешен).



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в октябре 2017 года Бабушкинским районным судом Москвы гражданин Таджикистана был привлечен к административной ответственности и ему было назначено выдворение за пределы России в виде самостоятельно выезда. Но он не уехал, и в декабре 2017 года Ставропольский районный суд Самарской области назначил уже принудительное выдворение за пределы России. При этом въезд в Россию мужчине был не разрешен в течение пяти лет со дня административного выдворения.



14 декабря 2017 года мужчина вылетел из Самары. А 20 января 2019 года он снова попытался въехать в Россию через автомобильный грузопассажирский пункт пропуска «Маштаконо» в Оренбургской области. Мужчина через границу пропущен не был, а также уведомлен, что въезд в Россию ему не разрешен до 14 декабря 2022 года, после чего отправлен обратно на территорию Казахстана.



Но мужчина всё равно принял решение вернуться в Россию и для этого решил поменять паспорт, имя и фамилию, оставив только отчество.



25 июня 2021 года мужчина получил новый паспорт гражданина Таджикистана и уже 12 августа на самолёте Куляб-Липецк снова прилетел в Россию и пересек государственную границу в грузо-пассажирском пункте пропуска в международном аэропорту «Липецк», после чего направился в Москву. Но мужчину всё равно вычислили.



В суде он признал вину и заявил ходатайство об особом порядке разбирательства. В результате нелегального мигранта приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении — туда его отправили под конвоем.