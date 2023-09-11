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На НЛМК выбрали лучшего электрогазосващика

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#конкурс
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На НЛМК выбрали лучшего электрогазосващика

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди электрогазосващиков. За право стать лучшим в своей профессии боролись более 30 сотрудников комбината. 

Традиционно конкурс состоял из теоретической и практической частей. В первой сварщики демонстрировали знания в видах электродов и сварочных материалов, умении читать чертежи и правилах техники безопасности. К практике допустили 20 специалистов и лишь 12 вышли в финал. Главным заданием стало изготовление детали по чертежу. Жюри оценивали скорость, качество швов и точность размеров.

По итогам конкурса лучшим по профессии стал Денис Петухов. Второе и третье места у Юрия Сухова и Дмитрия Добрынина. Лучшим молодым специалистом стал Сергей Кудаев. 

— Настоящего профессионала можно отличить по качеству его работы, по его отношению к делу, которым он занимается. Конкурс — это проверка своих сил, своих собственных умений, а участвовать обязательно надо. Мы старались выполнить работу так, чтобы именно газосварщики цеха металлических конструкций одержали победу, - рассказал победитель конкурса профессионального мастерства Денис Петухов.

Конкурсы профессионального мастерства проводят на комбинате ежегодно. Соревнования позволяют сотрудникам перенять опыт друг друга и дают дополнительную мотивацию к повышению уровня профессиональных навыков.
В 2023 году на НЛМК пройдут конкурсы по 40 основным рабочим специальностям. Победители получат премии, корпоративные награды, а также звания «Лучший по профессии-2023».

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#конкурс
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#цены #АЗС #топливо
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