А знаете ли вы, как и чем жил Липецк на второй год войны?

В июне мы рассказали как и чем жил Липецк в последний мирный месяц 1941 года. В комментариях нас просили продолжить экскурс в прошлое. Сегодняшний выпуск #а знаете ли... посвящен жизни прифронтового Липецка на втором году войны.





Военная цензура не расстраивала граждан



Итак, позади были тяжелые лето-осень 1941-го. Всю вторую половину сорок первого года газета «Липецкая коммуна» рассказывала, как предприятия города — Новолипецкий, сокольский и радиаторный заводы, спиртзавод и завод Станкострой, рудники справляются с новой реальностью: выросшими планами и дефицитом кадров, ведь многие и многие рабочие и инженеры ушли на фронт. Мужчин заменяли женщины, необходимое оборудование мастерили тут же, или приспосабливали старые совсем не подходящие для новых задач агрегаты. Горожане собирали деньги и ценности для фонда обороны страны и учились противовоздушной обороне. Дети от взрослых не отставали. Они были заняты сбором металлолома, работали на колхозных полях.































В городе был введен комендантский час, по вечерам и ночам Липецк патрулировали ополченцы. Тех кто нарушал военные порядки наказывали по законам военного времени: за закуренную в темноте сигарету, или свет из окон штрафовали и даже арестовывали. Милиционеры отлавливали на рынке спекулянтов.















Тем не менее жизнь шла своим чередом. На улице Пушкина построили новый дом, липецкие детсады готовились выпустить своих воспитанников в школы, на сцене городского театра ставили новые спектакли, а кинотеатр «Имени 15-летия Октября» исправно показывал фильмы.











Большая часть публикаций «Липецкой коммуны» все же была посвящена



К началу 1942 года напряжение немного спало: немцев разбили под Москвой, закончилась Елецкая наступательная операция, и липчане от хороших известий с фронта воспряли духом.



«Липецкая коммуна» тем временем сообщает об открытии мыловаренного производства на липецком мясокомбинате. Все было готово к выпуску новой продукции, но городской санитарный инспектор утопил почин в бюрократии, требуя с руководства комбината схемы и чертежи цеха и прочую документацию.







Не все, как выясняется, делали «всё для фронта, всё для победы». Некоторые прогуливали работу. А на предприятиях, заводе «Свободный Сокол», мотороремонтном, чугунолитейном заводах, не всегда их наказывали. Прогульщиков по законам военного времени называли дезертирами с производства. Недаром их делами занимался горвоенпрокурор П. Никольский. Он же отчитывался об этом в печати.







«Липецкая коммуна» пишет о воровстве на хлебокомбинате. И это в голодное время! Плохо работали и профсоюзы.







Предприятия заботились о семьях, ушедших на фронт работников. Так в апреле 1942 года «Липецкая коммуна» сообщала, что НЛМЗ выделил семьям солдат 42 квартиры и обеспечил их топливом.







Как липчане собрали деньги на самолет и критиковали чиновников



17 апреля 1942 года газета объявила сбор средств на самолет «Большевик Липецка». Затем из номера в номер публиковались данные о сборе. Инициаторами идеи стали горняки Кулешовского куста. Они же сделали первый взнос — отработав два воскресника. Затем почин подхватили все коллективы города, даже творческие. Например, драмкружок клуба НЛМЗ







Тот же номер газеты бичевал чиновника — начальника Горжилуправления товарища Конаныхина. Он «не оправдал доверия, работал нехотя, с холодком, не выполнял указаний горисполкома. Жилищное хозяйство было запущено, дворы, улицы, нередко сами жилые помещения содержались в антисанитарном состоянии...».







На заседании горсовета Конаныхина



Из городского карточного бюро исчезли 30 карточек на масло. Эту ситуацию тоже рассмотрели в горисполкоме и поставили ответственным ситуацию на вид, с заданием усилить контроль.



Одна из статей газеты повествовала о провальной оборонной работе на заводе «Свободный Сокол». На заводе многие хотели обучаться военному делу, обороне, создавать отряды ополчения, но ответственные за это направление члены партбюро завода относились к этому из рук вон плохо. И журналисты коммунистов-начальников не щадили.







Культурная жизнь Липецка на второй год войны



Важнейшим из искусств в нашей стране, в то время, являлось бесспорно кино. Возник спрос на киномехаников, и для желающих организовали курсы. Они проходили в областном центре — в Воронеже. Будущим киномеханикам платили стипендию в 120 рублей. Но, увы, немцы в июле войдут в Воронеж, и мы не знаем, успели ли липчане овладеть этой профессией.



В кино показывали с аншлагами шел новый фильм «Тимур и его команда», который за первые три дня премьеры посмотрели три тысячи человек. Но наибольший фурор произвел фильм «Оборона Царицына» о роли Сталина в разгроме белых. Его посмотрели за первые три дня более четырех тысяч человек.



Давал спектакли и городской театр. Летом 1942-го в город



В здании гортеатра читали лекции «О международном положении». Причем они были платными. Читал их товарищ Никишов. А вот товарищ Куракова читала лекции «Морально-политический облик гитлеровской армии».



Спортивные соревнования? Были! Соревновались гранатометчики.







Так во второй год войны жил Липецк. Работал много, отдыхал мало, веселился крайне умеренно, а пресса выявляла и критиковала недостатки, даже при военной цензуре — лихо.



Главное фото: Накануне войны. Вид с домны завода «Свободный Сокол»

Итак, позади были тяжелые лето-осень 1941-го. Всю вторую половину сорок первого года газета «Липецкая коммуна» рассказывала, как предприятия города — Новолипецкий, сокольский и радиаторный заводы, спиртзавод и завод Станкострой, рудники справляются с новой реальностью: выросшими планами и дефицитом кадров, ведь многие и многие рабочие и инженеры ушли на фронт. Мужчин заменяли женщины, необходимое оборудование мастерили тут же, или приспосабливали старые совсем не подходящие для новых задач агрегаты. Горожане собирали деньги и ценности для фонда обороны страны и учились противовоздушной обороне. Дети от взрослых не отставали. Они были заняты сбором металлолома, работали на колхозных полях.В городе был введен комендантский час, по вечерам и ночам Липецк патрулировали ополченцы. Тех кто нарушал военные порядки наказывали по законам военного времени: за закуренную в темноте сигарету, или свет из окон штрафовали и даже арестовывали. Милиционеры отлавливали на рынке спекулянтов.Тем не менее жизнь шла своим чередом. На улице Пушкина построили новый дом, липецкие детсады готовились выпустить своих воспитанников в школы, на сцене городского театра ставили новые спектакли, а кинотеатр «Имени 15-летия Октября» исправно показывал фильмы.Большая часть публикаций «Липецкой коммуны» все же была посвящена новостям с фронта. К началу 1942 года напряжение немного спало: немцев разбили под Москвой, закончилась Елецкая наступательная операция, и липчане от хороших известий с фронта воспряли духом.«Липецкая коммуна» тем временем сообщает об открытии мыловаренного производства на липецком мясокомбинате. Все было готово к выпуску новой продукции, но городской санитарный инспектор утопил почин в бюрократии, требуя с руководства комбината схемы и чертежи цеха и прочую документацию.Не все, как выясняется, делали «всё для фронта, всё для победы». Некоторые прогуливали работу. А на предприятиях, заводе «Свободный Сокол», мотороремонтном, чугунолитейном заводах, не всегда их наказывали. Прогульщиков по законам военного времени называли дезертирами с производства. Недаром их делами занимался горвоенпрокурор П. Никольский. Он же отчитывался об этом в печати.«Липецкая коммуна» пишет о воровстве на хлебокомбинате. И это в голодное время! Плохо работали и профсоюзы.Предприятия заботились о семьях, ушедших на фронт работников. Так в апреле 1942 года «Липецкая коммуна» сообщала, что НЛМЗ выделил семьям солдат 42 квартиры и обеспечил их топливом.17 апреля 1942 года газета объявила сбор средств на самолет «Большевик Липецка». Затем из номера в номер публиковались данные о сборе. Инициаторами идеи стали горняки Кулешовского куста. Они же сделали первый взнос — отработав два воскресника. Затем почин подхватили все коллективы города, даже творческие. Например, драмкружок клуба НЛМЗ поставил спектакль «Патриотки» , а весь сбор от показа, 1800 рублей, перечислил на самолет.Тот же номер газеты бичевал чиновника — начальника Горжилуправления товарища Конаныхина. Он «не оправдал доверия, работал нехотя, с холодком, не выполнял указаний горисполкома. Жилищное хозяйство было запущено, дворы, улицы, нередко сами жилые помещения содержались в антисанитарном состоянии...».На заседании горсовета Конаныхина сняли с должности и назначили на его место товарища Радугину.Из городского карточного бюро исчезли 30 карточек на масло. Эту ситуацию тоже рассмотрели в горисполкоме и поставили ответственным ситуацию на вид, с заданием усилить контроль.Одна из статей газеты повествовала о провальной оборонной работе на заводе «Свободный Сокол». На заводе многие хотели обучаться военному делу, обороне, создавать отряды ополчения, но ответственные за это направление члены партбюро завода относились к этому из рук вон плохо. И журналисты коммунистов-начальников не щадили.Важнейшим из искусств в нашей стране, в то время, являлось бесспорно кино. Возник спрос на киномехаников, и для желающих организовали курсы. Они проходили в областном центре — в Воронеже. Будущим киномеханикам платили стипендию в 120 рублей. Но, увы, немцы в июле войдут в Воронеж, и мы не знаем, успели ли липчане овладеть этой профессией.В кино показывали с аншлагами шел новый фильм «Тимур и его команда», который за первые три дня премьеры посмотрели три тысячи человек. Но наибольший фурор произвел фильм «Оборона Царицына» о роли Сталина в разгроме белых. Его посмотрели за первые три дня более четырех тысяч человек.Давал спектакли и городской театр. Летом 1942-го в город приехал государственный передвижной цирк В здании гортеатра читали лекции «О международном положении». Причем они были платными. Читал их товарищ Никишов. А вот товарищ Куракова читала лекции «Морально-политический облик гитлеровской армии».Спортивные соревнования? Были! Соревновались гранатометчики.Так во второй год войны жил Липецк. Работал много, отдыхал мало, веселился крайне умеренно, а пресса выявляла и критиковала недостатки, даже при военной цензуре — лихо.