А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?

Июнь 1941 года начался для Липецка повседневными заботами — ремонтами дорог, освещения, уборкой улиц. За пару недель до войны наладилось авиасообщение с Воронежем. Заканчивался июнь в совсем другой реальности. Как прожил город июнь 1941-го, в нашей рубрике #знаете ли вы, что….

Разбуди через сто лет и спроси: «Как там Липецк?» Отвечу: «Плохие дороги и много мусора»



Лето 1941 года, судя по публикациям газеты «Липецкая коммуна», город встретил трудовыми заботами. В начале июня в передовице «Неустанно заботится о культуре и благоустройстве города» газета рассказала о построенных в Липецке за годы сталинских пятилеток предприятиях, строительстве жилых домов и инфраструктуры в поселках при них — нынешних районах Тракторостроителей, Соколе, Новолипецке. Школы, детские сады, больницы, поликлиники, парки и скверы…





































Во второй своей части «ура-передовица» бичевала недостатки — так, по «мощеной» Сталинской улице (ныне Интернациональной), было не пройти ни проехать. Целые озера воды в ненастье стояли на улицах Салтыкова-Щедрина, Горького, Прогонной (Неделина). Автор статьи писал, что на этих и нескольких других улицах даже застревают в грязи автомобили. Санитарное состояние города тоже было не блестящим. Переполненные выгребные и помойные ямы были бичом города, а меры к устранению такого явления не принимались. Кроме того, перед домами были навалены кучи навоза, а работники санслужб и милиции равнодушно за этим наблюдали. Газета писала и о том, что парки, которыми Липецк всегда гордился, в запущенном состоянии. Мелел и превращался в болото Петровский пруд.







Рассказывала газета о соцсоревновании между сменами тепловой электростанции, между доменными цехами двух заводов — НЛМЗ и «Свободного Сокола».



В горкоме партии (ВКП(б)) ставили на вид хлебозаводу из рук он плохую работу: предприятие завалило план в мае и апреле.



На шлаковых откосах липециких металлургических предприятий скапливалось колоссальное количество негранулированного шлака, и предлагались очевидные вещи — пускать его в дело. На НЛМЗ и сокольском заводе даже были созданы специальные цеха по производству шлакоблоков. Но работали они крайне плохо. При имеющемся под рукой сырье, на «Свободном Соколе» разваливался цех стройматериалов, а на НЛМЗ шлакоблоки делали дедовскими методом — набивали вручную. Журналист Яковлева указывала на недопустимость подобного.



Военная тематика в газете присутствовала. Повестка была, как бы сейчас сказали — федеральная. Половина второй полосы рассказывала о танковых войсках. В них, по словам майора танковых войск товарища Сухова царил полный порядок.



2 июня газета написала, что на Сокольском пляже кипит подготовка к пляжному сезону. «Ремонтируется купальная площадка, лодки, устанавливается вышка для прыжков».



В июне 1941 года публиковала газета и сводку о рождаемости: «Вчера население Липецка увеличилось на 8 человек». И помещался снимок няни роддома Масликовой с малышом на руках.



В кинотеатре «15 лет Октября» шел фильм «Дружба».



В одном из номеров газеты начала июня поднималась проблема использования предприятиями города привозного песка. Песок доставлялся в Липецк из подмосковных Люберец, Донбасса, откуда угодно только не местный. На это сетовал завотделом металлургии и химии горкома ВКП (Б) П. Старцев и призывал искать и разрабатывать карьеры в Липецком районе.



Кстати, и это удивительно, чем дальше углубляешься в чтение «Липецкой коммуны» июня 1941 года, тем находишь все больше и больше критики. То не работал дозирующий аппарат, смешивающий сырье на силикатном заводе, то прессовое оборудование. Силикатный завод распекался сразу в двух заметках.



Что за неизвестные бомбили Дублин и съели деревья в Липецке?



В июне 1941-го: «Липецкая коммуна» опубликовала информацию о налете самолетов «неизвестной национальности» на Дублин. Конечно же, всем было все известно, кто и зачем бомбил Дублин. Как ранее и Белфаст. Но предвоенная сталинская осторожность требовала эзопового языка. Возможно, что летчики, сидевшие за штурвалами самолетов, налетевших на Дублин и Белфаст, еще недавно учились в Липецке, в секретной школе люфтвафе «Вуфипаст».



«Липецкая коммуна» тем временем публиковала фото из городских скверов. Писала, что 300 липецких детей отдыхают в пионерлагере, размещенном в школе села Ильино на берегу живописной реки.



Все липецкие столовые, рестораны, ясли, школы, детсады, больницы обеспечивались своим мясом. Горисполком дал задание «Торгу» и «Военторгу» вырастить в 1941 году 100 и 350 свиней соответственно. Частный же скот, судя по страницам «Липецкой коммуны» вытоптал всю траву на площади Интернациональной (ныне Ленина-Соборная) и обгрыз кору с деревьев на Зегеля. Владельцы коров и коз не выполняли решений исполкома горсовета, а уличкомы плохо с этим боролись — констатировала газета.



А еще в Сырском работали два ленивых перевозчика! Тогда рабочих завода Станкострой (будущего ЛТЗ) доставляли в цеха и обратно с пристани Сырского на лодках. Как-то рабочие пришли на пристань, а перевозчиков — нет. Ждали всю ночь, до 05:40. Шел дождь, рабочие замерзли и промокли.







...А еще в Липецке накрыли нескольких жуликов. Возчик А. К. Студеникин похитил при перевозке 18 килограммов хлеба. Половину украденного продал, остальное оставил себе. При обыске у Студеникина обнаружили 11 пар новых галош, 39 кусков мыла, 138 катушек ниток, 29 пар новых чулок, 300 метров разной мануфактуры и крупную сумму денег. Стало быть, что возил то и крал. В тот же день бы задержан еще один возчик — Пастухов, укравший четыре килограмма хлеба. Он уже был судим за кражу. Арестовали и продавщицу артели «Ударник» на Первомайской улице Полозову. Она, при продаже хлеба обсчитывала липчан на 10-15 копеек.



Знаменательное событие — полет из Липецка в Воронеж



Самым знаменательным событием июня 1941 года стало открытие авиалинии «Липецк — Воронеж». Заметка об этом в «Липецкой коммуне» вышла 10 июня.



В день первого рейса шел дождь, дул сильный ветер. Пассажиры были огорчены, боялись, что улететь в столицу региона (Липецк тогда находился в составе Воронежской области) им не удастся. «Но опасения оказались напрасными. Еще автобус не подошел к аэропорту Аэрофлота, над Рудником сделал круг и пошел на посадку самолет. Летчик Ясаков прилетел из Воронежа и словом не обмолвился о погоде, пригласил пассажиров занять места. За окном ветер, дождь; в кабине тихо, удобно. Вот сел на свое место пилот, поднял вверх руку: готов лететь. В кабину доносится ровный стук мотора. Побежали назад телеграфные столбы, самолет набирает скорость. Легкий толчок — мы в воздухе. Открывается красивая панорама города. Самолет летит плавно — в кабину доносится негромкий шум пропеллера. Стрелка альтиметра показывает высоту — 300 метров. Идем по правому берегу реки. За 20 минут прошли половину пути… Вот и Воронеж. С высоты особенно заметно как обширен наш областной центр… Путь в 120 километров занял 45 минут».



Обратный рейс в Липецк самолет совершал через шесть часов. Липчане за это время могли и погулять по областному центру, и родственников навестить, и покупки в больших магазинах сделать.



Но, увы, планам сбыться было не суждено. Вскоре над Воронежской областью появились совсем другие самолеты.









22 июня газета вышла дважды — с будничными новостями и со спецвыпуском



Утром 22 июня единственная городская газета «Липецкая коммуна» появилась в почтовых ящиках липчана и в газетных киосках с совершенно будничными статьями. 145-й номер городской газеты сообщал о смотре художественной самодеятельности на станкозаводе, о подготовке городской библиотеки к лермонтовским дням. Сообщалось о готовности к сдаче пионерского сада, который расположился в Верхнем парке. На 26 июня намечалось его торжественное открытие. И еще рассказывалось о форпосте во дворе дома №37 на улице Ленина, где пионер Мира Коробкин взялся проводить с детьми зарядки по утрам. Вторая полоса газеты полностью была посвящена работе товарища Сталина «Шесть условий победы». Но касалась она не войны, а победы в хозяйственном строительстве.



О нападении Германии на СССР липчане узнали в 12:15 из радиовыступления наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. Вскоре, вышел и спецвыпуск «Липецкой коммуны» — №146. Одну полосу из четырех занимала речь Молотова. Остальные полосы были пустыми.













Военное положение и комендантский час в Липецке



Уже на следующий день газета опубликовала указы председателя президиума Верховного Совета СССР Калинина и секретаря президиума Горкина о введении военного положения, как в целом по стране, так и отдельно — в некоторых регионах. Среди них была и Воронежская область, в которую входил Липецк. И отдельный указ о мобилизации. Призывали всех мужчин родившихся с 1905 по 1918 годы.



Вторую полоса была озаглавлена крупно «За родную землю, за честь, за Сталина!». Под этим девизом размещались статьи о собраниях в трудовых коллективах, на которых рабочие клялись дать решительный отпор фашистам. Кто не уходил на фронт, клялись самоотверженно трудится. Рабочие завода «Свободный Сокол» на митинге заявляли: «Больше чугуна! Как можно больше чугуна! Бить врага тоннами металла, выплавленного сверх задания!». Клялись работать бесперебойно железнодорожники станции «Липецк», рабочие ТЭЦ и доменного цеха Новолипецкого завода, труженики Станкостоя и других липецких предприятий.



А сотрудники липецкого городского театра на митинге заявили, что «По первому зову партии и правительства и вождя трудящихся товарища Сталина в любую минуту готовы вместе с нашей любимой Красной армией стать на защиту Социалистического Отечества».



Городской финансовый отдел опубликовал порядок расчета предприятий с мобилизованными и эвакуируемыми. При недостатке или отсутствии средств у предприятий и организаций Госбанк по распоряжению горФО выдавал сверхоткрытые кредиты и банковские ссуды на 15 дней.



24 июня газета опубликовала «Приказ по Липецкому гарнизону». Приказом водилось военное положение на территории Липецка и его окрестностей, все торговые и зрелищные мероприятия должны были завершатся в 22.00, запрещались митинги и демонстрации без особого на то разрешения. Движение по городу с 22:00 до 04:00 без специальных разрешений тоже запрещалось. То есть вводился комендантский час. Запрещалось включать освещение в городе с десяти вечера до четырех утра, скопление транспорта и людей в это же время. В служебных помещениях работающих ночную смену вводилось синее, затемненное освещение. С затемненными фарами должен был передвигаться и транспорт. Выезд и въезд в город граждан без визы коменданта запрещался. Запрещались очереди у ларьков и магазинов, а ответственность за это возлагалась на руководство этих заведений. Нарушителям приказа грозила административная и уголовная ответственность по законам военного времени.



Рядом в газете публиковался «Указ о военном трибунале на территориях, в которых вводилось военное положение». Липецк был такой территорией. Комендантом же города становился начальник гарнизона и авиакурсов Вершинин.







Опубликовала газета 25 июня и первую сводку боев за 22 июня:



«В течение дня противник стремился развить наступление по всему фронту от Балтийского до Чёрного моря, направляя главные свои усилия на Шауляйском, Каунасском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимир-Волныском, Рава-Русском и Бродском направлениях, но успеха не имел.



Все атаки противника на Владимир-Волныском и Бродском направлениях были отбиты с большими для него потерями. На Шауляйскоми Рава-Русском направлениях противник, вклинившийся с утра в нашу территорию, во второй половине дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за госграницу; при этом на Шауляйском направлении нашим артогнём уничтожено 300 танков противника.



На Белостокском и Брестском направлениях после ожесточённых боёв противнику удалось потеснить наши части прикрытия и занять Кольно, Ломжу и Брест.



Наша авиация вела успешные бои, прикрывая войска, аэродромы, населённые пункты и военные объекты от воздушных атак противника и содействуя контратакам наземных войск. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии в течение дня на нашей территории сбит 51 самолёт противника; один самолёт нашими истребителями посажен на аэродром в районе Минска»…



Последующие номера газеты были посвящены письмам рабочих с предприятий, уходящим на фронт добровольцами. Решимости на трудовые подвиги остающихся.



Обращение же главкома вооруженных сил Иосифа Сталина вслед за всесоюзной прессой, газета опубликовала 3 июля.



























В материале использованы сканы газеты «Липецкая коммуна», источник:



Лето 1941 года, судя по публикациям газеты «Липецкая коммуна», город встретил трудовыми заботами. В начале июня в передовице «Неустанно заботится о культуре и благоустройстве города» газета рассказала о построенных в Липецке за годы сталинских пятилеток предприятиях, строительстве жилых домов и инфраструктуры в поселках при них — нынешних районах Тракторостроителей, Соколе, Новолипецке. Школы, детские сады, больницы, поликлиники, парки и скверы…Во второй своей части «ура-передовица» бичевала недостатки — так, по «мощеной» Сталинской улице (ныне Интернациональной), было не пройти ни проехать. Целые озера воды в ненастье стояли на улицах Салтыкова-Щедрина, Горького, Прогонной (Неделина). Автор статьи писал, что на этих и нескольких других улицах даже застревают в грязи автомобили. Санитарное состояние города тоже было не блестящим. Переполненные выгребные и помойные ямы были бичом города, а меры к устранению такого явления не принимались. Кроме того, перед домами были навалены кучи навоза, а работники санслужб и милиции равнодушно за этим наблюдали. Газета писала и о том, что парки, которыми Липецк всегда гордился, в запущенном состоянии. Мелел и превращался в болото Петровский пруд.Рассказывала газета о соцсоревновании между сменами тепловой электростанции, между доменными цехами двух заводов — НЛМЗ и «Свободного Сокола».В горкоме партии (ВКП(б)) ставили на вид хлебозаводу из рук он плохую работу: предприятие завалило план в мае и апреле.На шлаковых откосах липециких металлургических предприятий скапливалось колоссальное количество негранулированного шлака, и предлагались очевидные вещи — пускать его в дело. На НЛМЗ и сокольском заводе даже были созданы специальные цеха по производству шлакоблоков. Но работали они крайне плохо. При имеющемся под рукой сырье, на «Свободном Соколе» разваливался цех стройматериалов, а на НЛМЗ шлакоблоки делали дедовскими методом — набивали вручную. Журналист Яковлева указывала на недопустимость подобного.Военная тематика в газете присутствовала. Повестка была, как бы сейчас сказали — федеральная. Половина второй полосы рассказывала о танковых войсках. В них, по словам майора танковых войск товарища Сухова царил полный порядок.2 июня газета написала, что на Сокольском пляже кипит подготовка к пляжному сезону. «Ремонтируется купальная площадка, лодки, устанавливается вышка для прыжков».В июне 1941 года публиковала газета и сводку о рождаемости: «Вчера население Липецка увеличилось на 8 человек». И помещался снимок няни роддома Масликовой с малышом на руках.В кинотеатре «15 лет Октября» шел фильм «Дружба».В одном из номеров газеты начала июня поднималась проблема использования предприятиями города привозного песка. Песок доставлялся в Липецк из подмосковных Люберец, Донбасса, откуда угодно только не местный. На это сетовал завотделом металлургии и химии горкома ВКП (Б) П. Старцев и призывал искать и разрабатывать карьеры в Липецком районе.Кстати, и это удивительно, чем дальше углубляешься в чтение «Липецкой коммуны» июня 1941 года, тем находишь все больше и больше критики. То не работал дозирующий аппарат, смешивающий сырье на силикатном заводе, то прессовое оборудование. Силикатный завод распекался сразу в двух заметках.В июне 1941-го: «Липецкая коммуна» опубликовала информацию о налете самолетов «неизвестной национальности» на Дублин. Конечно же, всем было все известно, кто и зачем бомбил Дублин. Как ранее и Белфаст. Но предвоенная сталинская осторожность требовала эзопового языка. Возможно, что летчики, сидевшие за штурвалами самолетов, налетевших на Дублин и Белфаст, еще недавно учились в Липецке, в секретной школе люфтвафе «Вуфипаст».«Липецкая коммуна» тем временем публиковала фото из городских скверов. Писала, что 300 липецких детей отдыхают в пионерлагере, размещенном в школе села Ильино на берегу живописной реки.Все липецкие столовые, рестораны, ясли, школы, детсады, больницы обеспечивались своим мясом. Горисполком дал задание «Торгу» и «Военторгу» вырастить в 1941 году 100 и 350 свиней соответственно. Частный же скот, судя по страницам «Липецкой коммуны» вытоптал всю траву на площади Интернациональной (ныне Ленина-Соборная) и обгрыз кору с деревьев на Зегеля. Владельцы коров и коз не выполняли решений исполкома горсовета, а уличкомы плохо с этим боролись — констатировала газета.А еще в Сырском работали два ленивых перевозчика! Тогда рабочих завода Станкострой (будущего ЛТЗ) доставляли в цеха и обратно с пристани Сырского на лодках. Как-то рабочие пришли на пристань, а перевозчиков — нет. Ждали всю ночь, до 05:40. Шел дождь, рабочие замерзли и промокли....А еще в Липецке накрыли нескольких жуликов. Возчик А. К. Студеникин похитил при перевозке 18 килограммов хлеба. Половину украденного продал, остальное оставил себе. При обыске у Студеникина обнаружили 11 пар новых галош, 39 кусков мыла, 138 катушек ниток, 29 пар новых чулок, 300 метров разной мануфактуры и крупную сумму денег. Стало быть, что возил то и крал. В тот же день бы задержан еще один возчик — Пастухов, укравший четыре килограмма хлеба. Он уже был судим за кражу. Арестовали и продавщицу артели «Ударник» на Первомайской улице Полозову. Она, при продаже хлеба обсчитывала липчан на 10-15 копеек.Самым знаменательным событием июня 1941 года стало открытие авиалинии «Липецк — Воронеж». Заметка об этом в «Липецкой коммуне» вышла 10 июня.В день первого рейса шел дождь, дул сильный ветер. Пассажиры были огорчены, боялись, что улететь в столицу региона (Липецк тогда находился в составе Воронежской области) им не удастся. «Но опасения оказались напрасными. Еще автобус не подошел к аэропорту Аэрофлота, над Рудником сделал круг и пошел на посадку самолет. Летчик Ясаков прилетел из Воронежа и словом не обмолвился о погоде, пригласил пассажиров занять места. За окном ветер, дождь; в кабине тихо, удобно. Вот сел на свое место пилот, поднял вверх руку: готов лететь. В кабину доносится ровный стук мотора. Побежали назад телеграфные столбы, самолет набирает скорость. Легкий толчок — мы в воздухе. Открывается красивая панорама города. Самолет летит плавно — в кабину доносится негромкий шум пропеллера. Стрелка альтиметра показывает высоту — 300 метров. Идем по правому берегу реки. За 20 минут прошли половину пути… Вот и Воронеж. С высоты особенно заметно как обширен наш областной центр… Путь в 120 километров занял 45 минут».Обратный рейс в Липецк самолет совершал через шесть часов. Липчане за это время могли и погулять по областному центру, и родственников навестить, и покупки в больших магазинах сделать.Но, увы, планам сбыться было не суждено. Вскоре над Воронежской областью появились совсем другие самолеты.Утром 22 июня единственная городская газета «Липецкая коммуна» появилась в почтовых ящиках липчана и в газетных киосках с совершенно будничными статьями. 145-й номер городской газеты сообщал о смотре художественной самодеятельности на станкозаводе, о подготовке городской библиотеки к лермонтовским дням. Сообщалось о готовности к сдаче пионерского сада, который расположился в Верхнем парке. На 26 июня намечалось его торжественное открытие. И еще рассказывалось о форпосте во дворе дома №37 на улице Ленина, где пионер Мира Коробкин взялся проводить с детьми зарядки по утрам. Вторая полоса газеты полностью была посвящена работе товарища Сталина «Шесть условий победы». Но касалась она не войны, а победы в хозяйственном строительстве.О нападении Германии на СССР липчане узнали в 12:15 из радиовыступления наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. Вскоре, вышел и спецвыпуск «Липецкой коммуны» — №146. Одну полосу из четырех занимала речь Молотова. Остальные полосы были пустыми.Уже на следующий день газета опубликовала указы председателя президиума Верховного Совета СССР Калинина и секретаря президиума Горкина о введении военного положения, как в целом по стране, так и отдельно — в некоторых регионах. Среди них была и Воронежская область, в которую входил Липецк. И отдельный указ о мобилизации. Призывали всех мужчин родившихся с 1905 по 1918 годы.Вторую полоса была озаглавлена крупно «За родную землю, за честь, за Сталина!». Под этим девизом размещались статьи о собраниях в трудовых коллективах, на которых рабочие клялись дать решительный отпор фашистам. Кто не уходил на фронт, клялись самоотверженно трудится. Рабочие завода «Свободный Сокол» на митинге заявляли: «Больше чугуна! Как можно больше чугуна! Бить врага тоннами металла, выплавленного сверх задания!». Клялись работать бесперебойно железнодорожники станции «Липецк», рабочие ТЭЦ и доменного цеха Новолипецкого завода, труженики Станкостоя и других липецких предприятий.А сотрудники липецкого городского театра на митинге заявили, что «По первому зову партии и правительства и вождя трудящихся товарища Сталина в любую минуту готовы вместе с нашей любимой Красной армией стать на защиту Социалистического Отечества».Городской финансовый отдел опубликовал порядок расчета предприятий с мобилизованными и эвакуируемыми. При недостатке или отсутствии средств у предприятий и организаций Госбанк по распоряжению горФО выдавал сверхоткрытые кредиты и банковские ссуды на 15 дней.24 июня газета опубликовала «Приказ по Липецкому гарнизону». Приказом водилось военное положение на территории Липецка и его окрестностей, все торговые и зрелищные мероприятия должны были завершатся в 22.00, запрещались митинги и демонстрации без особого на то разрешения. Движение по городу с 22:00 до 04:00 без специальных разрешений тоже запрещалось. То есть вводился комендантский час. Запрещалось включать освещение в городе с десяти вечера до четырех утра, скопление транспорта и людей в это же время. В служебных помещениях работающих ночную смену вводилось синее, затемненное освещение. С затемненными фарами должен был передвигаться и транспорт. Выезд и въезд в город граждан без визы коменданта запрещался. Запрещались очереди у ларьков и магазинов, а ответственность за это возлагалась на руководство этих заведений. Нарушителям приказа грозила административная и уголовная ответственность по законам военного времени.Рядом в газете публиковался «Указ о военном трибунале на территориях, в которых вводилось военное положение». Липецк был такой территорией. Комендантом же города становился начальник гарнизона и авиакурсов Вершинин.Опубликовала газета 25 июня и первую сводку боев за 22 июня:«В течение дня противник стремился развить наступление по всему фронту от Балтийского до Чёрного моря, направляя главные свои усилия на Шауляйском, Каунасском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимир-Волныском, Рава-Русском и Бродском направлениях, но успеха не имел.Все атаки противника на Владимир-Волныском и Бродском направлениях были отбиты с большими для него потерями. На Шауляйскоми Рава-Русском направлениях противник, вклинившийся с утра в нашу территорию, во второй половине дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за госграницу; при этом на Шауляйском направлении нашим артогнём уничтожено 300 танков противника.На Белостокском и Брестском направлениях после ожесточённых боёв противнику удалось потеснить наши части прикрытия и занять Кольно, Ломжу и Брест.Наша авиация вела успешные бои, прикрывая войска, аэродромы, населённые пункты и военные объекты от воздушных атак противника и содействуя контратакам наземных войск. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии в течение дня на нашей территории сбит 51 самолёт противника; один самолёт нашими истребителями посажен на аэродром в районе Минска»…Последующие номера газеты были посвящены письмам рабочих с предприятий, уходящим на фронт добровольцами. Решимости на трудовые подвиги остающихся.Обращение же главкома вооруженных сил Иосифа Сталина вслед за всесоюзной прессой, газета опубликовала 3 июля.В материале использованы сканы газеты «Липецкая коммуна», источник: Липецкая областная универсальная научная библиотека