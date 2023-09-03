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сегодня, 11:00

В Верхнем парке почтили память жертв бесланской трагедии

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#Беслан #террористический акт
В Верхнем парке почтили память жертв бесланской трагедии

У памятника детям, погибшим в различных конфликтах и терактах, состоялся митинг

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Традиционно в этот день в Липецкой области, как и во всей России проходят акции памяти.

Митинг памяти прошел сегодня в Верхнем парке. На него прошли школьники, студенты, кадеты, учителя и сотрудники силовых ведомств.

В День солидарности в борьбе с терроризмом россияне вспоминают мирных граждан погибших от рук террористов в Беслане, Буденновске, Буйнакске, Первомайском, Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Волгограде, а также сотрудников правоохранительных органов, отдавших свои жизни во время выполнения служебного долга. Но прежде всего вспоминают трагические события, произошедшие в Беслане в сентябре 2004 года. Террористы три дня дней удерживали в здании бесланской школы 1128 человек – детей, их родителей и учителей. 3 сентября террористы взорвали спортзал, после чего силовики решили идти на штурм школы, который завершился в ночь на 4 сентября.

Итогом этого террористического акта стала гибель более 350 челове. Особая трагичность этого теракта заключается в том, что погибли в основном женщины и дети. Ранено было более 500 человек.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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#Беслан #террористический акт

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