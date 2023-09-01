С начала года приставами взыскано алиментов более чем на 232 миллиона рублей

344 должника по алиментам были привлечены к уголовной ответственности.

С начала 2023 года в пользу несовершеннолетних детей судебными приставами перечислено более 232 миллиона рублей, что на 83 миллиона рублей больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.



К административной ответственности за неуплату алиментов привлечены 556 человек, которые получили наказание в виде административного ареста и выполнения обязательных работ. 344 должника по алиментам были привлечены к уголовной ответственности.



Судебные приставы также активно занимаются розыском должников, уклоняющихся от выплаты алиментов. С начала года было разыскано 285 человек.