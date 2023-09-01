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сегодня, 15:35

С начала года приставами взыскано алиментов более чем на 232 миллиона рублей

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#дети #алименты
С начала года приставами взыскано алиментов более чем на 232 миллиона рублей

344 должника по алиментам были привлечены к уголовной ответственности.

С начала 2023 года в пользу несовершеннолетних детей судебными приставами перечислено более 232 миллиона рублей, что на 83 миллиона рублей больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.

К административной ответственности за неуплату алиментов привлечены 556 человек, которые получили наказание в виде административного ареста и выполнения обязательных работ. 344 должника по алиментам были привлечены к уголовной ответственности.

Судебные приставы также активно занимаются розыском должников, уклоняющихся от выплаты алиментов. С начала года было разыскано 285 человек.
1 78
#дети #алименты

Комментарии (1)

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ваха

56 минут назад
Женщины спрашивали у этих ребят нужны им дети , а то понарожают для себя якобы а потом алименты трясут
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