Общество
сегодня, 15:35
С начала года приставами взыскано алиментов более чем на 232 миллиона рублей
344 должника по алиментам были привлечены к уголовной ответственности.
С начала 2023 года в пользу несовершеннолетних детей судебными приставами перечислено более 232 миллиона рублей, что на 83 миллиона рублей больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
К административной ответственности за неуплату алиментов привлечены 556 человек, которые получили наказание в виде административного ареста и выполнения обязательных работ. 344 должника по алиментам были привлечены к уголовной ответственности.
Судебные приставы также активно занимаются розыском должников, уклоняющихся от выплаты алиментов. С начала года было разыскано 285 человек.
К административной ответственности за неуплату алиментов привлечены 556 человек, которые получили наказание в виде административного ареста и выполнения обязательных работ. 344 должника по алиментам были привлечены к уголовной ответственности.
Судебные приставы также активно занимаются розыском должников, уклоняющихся от выплаты алиментов. С начала года было разыскано 285 человек.
ваха