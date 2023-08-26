Купальный сезон в Липецке завершится 31 августа

31 августа в Липецке завершается официальный купальный сезон. Именно до этой даты действует муниципальный контракт с УГПСС по Липецкой области на дежурство спасателей у воды.



Стоит добавить, что в этом году для купания был открыт только сокольский пляж. На Новолипецком — продолжалось благоустройство, а на остальных санитарные врачи не рекомендовали купаться из-за воды, не соответствующей нормам.



Однако в жару все городские пляжи все равно были заполнены отдыхающими. И спасатели дежурили на всех из них.



