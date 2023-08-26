Общество
51 минуту назад
Купальный сезон в Липецке завершится 31 августа
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31 августа в Липецке завершается официальный купальный сезон. Именно до этой даты действует муниципальный контракт с УГПСС по Липецкой области на дежурство спасателей у воды.
Стоит добавить, что в этом году для купания был открыт только сокольский пляж. На Новолипецком — продолжалось благоустройство, а на остальных санитарные врачи не рекомендовали купаться из-за воды, не соответствующей нормам.
Однако в жару все городские пляжи все равно были заполнены отдыхающими. И спасатели дежурили на всех из них.
Стоит добавить, что в этом году для купания был открыт только сокольский пляж. На Новолипецком — продолжалось благоустройство, а на остальных санитарные врачи не рекомендовали купаться из-за воды, не соответствующей нормам.
Однако в жару все городские пляжи все равно были заполнены отдыхающими. И спасатели дежурили на всех из них.
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