Общество

51 минуту назад

Купальный сезон в Липецке завершится 31 августа

5 180
#купальный сезон
1
Купальный сезон в Липецке завершится 31 августа
31 августа в Липецке завершается официальный купальный сезон. Именно до этой даты действует муниципальный контракт с УГПСС по Липецкой области на дежурство спасателей у воды.

Стоит добавить, что в этом году для купания был открыт только сокольский пляж. На Новолипецком — продолжалось благоустройство, а на остальных санитарные врачи не рекомендовали купаться из-за воды, не соответствующей нормам. 

Однако в жару все городские пляжи все равно были заполнены отдыхающими. И спасатели дежурили на всех из них.

5 180
#купальный сезон
1

Комментарии (5)

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гость

5 минут назад
Коммунист, мы в изоляции. Ты просто не в теме.
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Либерал

13 минут назад
Коммунист, а у нас в Таджикистане жарко.
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Коммунист

33 минуты назад
Можно подумать, у нас на Лазурном берегу все хорошо
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Можно подумать

42 минуты назад
Он в этом году был.Чуть чуть тепло в августе постояло.Многие даже загореть не успели.В нашем регионе сезонов года нет,одна сплошная осень.
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Эх

44 минуты назад
Не успеем нааерное.
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