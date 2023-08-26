Происшествия

55 минут назад

Около тысячи кустов конопли обнаружили полицейские у жителя Долгоруково

106
#наркотики
Около тысячи кустов конопли обнаружили полицейские у жителя Долгоруково

В Долгоруковском районе полицейскими задержан 45-летний местный житель, организовавший плантацию наркосодержащих растений на приусадебном участке

Полицейские получили информацию, что 45-летний долгоруковец с весны выращивает на своем приусадебном участке коноплю, ухаживая за ней по всем правилом агротехники, и пришли познакомится с его выдающимися агрономическими успехами.

Изъяли во время визита полицейские у 45-летнего долгоруковца 977 кустов конопли.

Но, кроме того, кроме того, во время обыска в подвальном помещении и хозяйственных постройках «агронома» сотрудниками полиции обнаружены и изъяты почти 500 граммов частей растения конопля и 73 грамма марихуаны в высушенном виде.

Подозреваемый пояснил, что выращивал запрещенные растения для личного потребления. Известно, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков.

- Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» и по ч.2 ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Расследование уголовных дел продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

106
#наркотики

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