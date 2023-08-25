Общество

29 минут назад

В Липецке нет перевозчиков, на которых никогда не жаловались пассажиры

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#автобус #проверка
В Липецке нет перевозчиков, на которых никогда не жаловались пассажиры

Сегодня региональный Ространснадзор и городской департамент транспорта проверяли безопасность автобусного парка частных перевозчиков.

Нарушения проверяющие нашли в первом же автобусе (маршрут № 330, ИП Орлов): аппаратура ГЛОНАСС оказалась устаревшей, информации о страховой компании в салоне не оказалось.



Инспекторы составили протокол осмотра и акт, которые направят в суд. Перевозчику грозит предупреждение или до 20 000 рублей штрафа.



Следующий автобус, принадлежащий МУП «Липецкпассажиртранс» — маршрут № 30, работал без карты маршрута. За подобное нарушение положен штраф в пять тысяч рублей. Однако инспекторы пошли перевозчику навстречу и подождали, когда представитель муниципального предприятия привезет необходимый документ — нарушение было исправлено на месте.



Сотрудники Ространснадзора рассказали, что самое серьезное нарушение, которое они выявляли — перевозка пассажиров заказным автобусом без лицензии. Владельца автобуса суд оштрафовал на 100 000 рублей. А одно из распространенных нарушений — курение водителя в салоне. За полугодие около 15 курильщиков заплатили штрафы от 500 до полутора тысяч рублей.

Подобные проверки проводятся постоянно по утверждённому графику. Дептранс проверяет, как соблюдаются условия контракта на перевозки, а Ространснадзор — выполнение лицензионных требований. Проводят оба ведомства и совместные с ГИБДД проверки технического состояния автобусов. Городской департамент транспорта ведет учет жалоб на перевозчиков, рассказал его председатель Евгений Чекрыжов.

— Чаще всего жалуются на нарушение расписания движения. Меньше стало жалоб, связанных с санитарным и техническим состоянием автобусов. Если брать годовую статистику, чаще всего жаловались на ИП Игнатов и Автоколонну 1414.

— Есть такие перевозчики, на которых никогда не жаловались?

— Я думаю, таких нет. По санитарному состоянию меньше всего жалоб на муниципальное предприятие, ИП Орлов и ИП Филимонова.
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#автобус #проверка

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