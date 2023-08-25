В Липецке нет перевозчиков, на которых никогда не жаловались пассажиры

Сегодня региональный Ространснадзор и городской департамент транспорта проверяли безопасность автобусного парка частных перевозчиков.

Нарушения проверяющие нашли в первом же автобусе (маршрут № 330, ИП Орлов): аппаратура ГЛОНАСС оказалась устаревшей, информации о страховой компании в салоне не оказалось.Инспекторы составили протокол осмотра и акт, которые направят в суд. Перевозчику грозит предупреждение или до 20 000 рублей штрафа.Следующий автобус, принадлежащий МУП «Липецкпассажиртранс» — маршрут № 30, работал без карты маршрута. За подобное нарушение положен штраф в пять тысяч рублей. Однако инспекторы пошли перевозчику навстречу и подождали, когда представитель муниципального предприятия привезет необходимый документ — нарушение было исправлено на месте.Сотрудники Ространснадзора рассказали, что самое серьезное нарушение, которое они выявляли — перевозка пассажиров заказным автобусом без лицензии. Владельца автобуса суд оштрафовал на 100 000 рублей. А одно из распространенных нарушений — курение водителя в салоне. За полугодие около 15 курильщиков заплатили штрафы от 500 до полутора тысяч рублей.Подобные проверки проводятся постоянно по утверждённому графику. Дептранс проверяет, как соблюдаются условия контракта на перевозки, а Ространснадзор — выполнение лицензионных требований. Проводят оба ведомства и совместные с ГИБДД проверки технического состояния автобусов. Городской департамент транспорта ведет учет жалоб на перевозчиков, рассказал его председатель Евгений Чекрыжов.— Чаще всего жалуются на нарушение расписания движения. Меньше стало жалоб, связанных с санитарным и техническим состоянием автобусов. Если брать годовую статистику, чаще всего жаловались на ИП Игнатов и Автоколонну 1414.— Я думаю, таких нет. По санитарному состоянию меньше всего жалоб на муниципальное предприятие, ИП Орлов и ИП Филимонова.