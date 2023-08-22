Происшествия

16 минут назад

СК проверит обстоятельства падения ребенка с пятого этажа

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#падение с высоты
СК проверит обстоятельства падения ребенка с пятого этажа

Доследственную проверку обстоятельств происшествия начал Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.

По данным следствия, выпавший из окна пятого этажа дома на улице Ушинского мальчик, находился в квартире с матерью, которая на некоторое время оставила сына без присмотра в комнате с распахнутым настежь окном.

Напомним, ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. Мальчика доставили в областную детскую больницу.

По словам главврача больницы Сергея Голобурдина, ребенок при ударе о землю получил сочетанную травму: сотрясение мозга, многочисленные переломы и ушибы. Реаниматологи стабилизировали его состояние, но оно по-прежнему остается тяжелым.

«В настоящее время с целью установления всех обстоятельств произошедшего проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета. 

71
#падение с высоты

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