16 минут назад
СК проверит обстоятельства падения ребенка с пятого этажа
Доследственную проверку обстоятельств происшествия начал Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.
Напомним, ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. Мальчика доставили в областную детскую больницу.
По словам главврача больницы Сергея Голобурдина, ребенок при ударе о землю получил сочетанную травму: сотрясение мозга, многочисленные переломы и ушибы. Реаниматологи стабилизировали его состояние, но оно по-прежнему остается тяжелым.
«В настоящее время с целью установления всех обстоятельств произошедшего проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.