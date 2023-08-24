Происшествия

47 минут назад

39-летний житель Курска обманом похитил у липчанина 154 килограмма пчельной пыльцы

1 205
#мошенничество
39-летний житель Курска обманом похитил у липчанина 154 килограмма пчельной пыльцы

Сумма причиненного ущерба превысила 184 тысячи рублей.

39-летний житель Курска обманом похитил у липчанина 154 килограмма пчелиной пыльцы. 

По данным пресс-службы полиции, 40-летний липчанин разместил на сайте объявление о продаже пыльцы пчел (это пыльца с растений-медоносов, которая ферментируется в сотах и постепенно превращается в пергу). Вскоре появился потенциальный покупатель.

«Во время встречи покупатель сообщил продавцу, что заберет только часть продукции, а деньги передаст продавцу, когда приедет за оставшейся частью. Липчанин согласился. В результате подозреваемый получил 6 мешков пыльцы пчел общей массой 154 килограмма, после чего перестал отвечать на звонки. Сумма причиненного ущерба превысила 184 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
1 205
#мошенничество

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Соседка

35 минут назад
А ж... не слипнется?
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
36
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

18-летний мотоциклист и его пассажир разбились на улице Студеновской
#авария #ДТП
18-летний мотоциклист и его пассажир разбились на улице Студеновской

56 минут назад

Происшествия
Правовую оценку грубому отношению санитарки к пожилой пациентке даст прокуратура
#больница #грубое обращение #прокуратура
58
Правовую оценку грубому отношению санитарки к пожилой пациентке даст прокуратура

вчера, 18:27

Происшествия
Банан в карман, дезодорант — в декольте
#мелкое хищение #кража
14
Банан в карман, дезодорант — в декольте

вчера, 16:40

Происшествия
В Липецке пропала 15-летняя девочка
#пропавшие без вести
20
В Липецке пропала 15-летняя девочка

вчера, 15:20

Происшествия
43-летний мужчина сломал навесной замок и украл из дома два телевизора и дрель
#кража
11
43-летний мужчина сломал навесной замок и украл из дома два телевизора и дрель

вчера, 14:32

Происшествия
У продавщицы кондитерского магазина вырвали сумку с 25 000 рублей
#грабёж
4
У продавщицы кондитерского магазина вырвали сумку с 25 000 рублей

вчера, 14:24

Происшествия