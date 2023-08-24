39-летний житель Курска обманом похитил у липчанина 154 килограмма пчельной пыльцы

Сумма причиненного ущерба превысила 184 тысячи рублей.

39-летний житель Курска обманом похитил у липчанина 154 килограмма пчелиной пыльцы.



По данным пресс-службы полиции, 40-летний липчанин разместил на сайте объявление о продаже пыльцы пчел (это пыльца с растений-медоносов, которая ферментируется в сотах и постепенно превращается в пергу). Вскоре появился потенциальный покупатель.



«Во время встречи покупатель сообщил продавцу, что заберет только часть продукции, а деньги передаст продавцу, когда приедет за оставшейся частью. Липчанин согласился. В результате подозреваемый получил 6 мешков пыльцы пчел общей массой 154 килограмма, после чего перестал отвечать на звонки. Сумма причиненного ущерба превысила 184 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.