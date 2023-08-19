На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 20 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома № 70 по улице Водопьянова, №№ 35, 35а, 35б, 36, 37, 39 в 15 микрорайоне. Машина с водой будет находиться по адресу: 15 микрорайон, 35.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 2 по улице Малые ключи – воду подвезут к дому № 2.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.