Общество

сегодня, 15:52

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

2 318
#Отключения воды
На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 20 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома № 70 по улице Водопьянова, №№ 35, 35а, 35б, 36, 37, 39 в 15 микрорайоне. Машина с водой будет находиться по адресу: 15 микрорайон, 35.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 2 по улице Малые ключи – воду подвезут к дому № 2.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

2 318
#Отключения воды

Комментарии (2)

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