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59 минут назад
3

Липчан в очередной раз пугают фейком про холеру

Роспотребнадзор и правительство опровергли страшилку.

Пресс-служба правительства Липецкой области предупредила о распространении в соцсетях фейковых документов от якобы федерального Роспотребнадзора с рекомендациями по использованию питьевой воды в условиях угрозы распространения острой холерной инфекции.

«По данным областного Роспотребнадзора, эта информация является ложной. В Липецкой области холера не зафиксирована. Будьте бдительны. Доверяйте информации только из проверенных официальных источников», — предупредили в правительстве .

Фейк распространяется на фоне выявления холеры у жителя соседней Воронежской области, который 21 апреля вернулся из Индии в Москву. Об этом СМИ стало известно 26 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом. Лица, с кем контактировал больной после возвращения, взяты под медицинское наблюдение.

А фейки о холере появляются с завидной периодичностью. Такие публикации являются частью информационной войны и призваны посеять панику среди населения. В 2022 году их также распространяли по соцсетям и мессенджерам. И три года назад их также опровергла пресс-служба тогда ещё администрации Липецкой области.

А Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в опровержение фейка тогда сообщило, что водоснабжение региона осуществляется из подземных источников, которые характеризуются хорошей защищенностью от химического и микробиологического загрязнения, а также стабильным составом, и что на водозаборах Липецка ведется контроль эффективности обеззараживания воды с частотой раз в час, а также микробиологический контроль с частотой вплоть до ежедневного.

Учения по холере в Липецкой области также регулярно проводятся весной в преддверие сезона кишечных инфекций, и как правило они связаны с риском завоза холеры из вне — прежде всего, из других государств. Обычно в ходе таких тренировок представители лечебных организаций отрабатывают, как принимать больного или носителя холеры, как обрабатывать транспорт, куда и как передавать информацию.
холера
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Комментарии (3)

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Сначала новые
И
15 минут назад
В Липецке есть тоже чел который контактировал с заражённым, думайте сами
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Animal planet.
25 минут назад
Житель Московской области вроде пил в Индии воду из под крана. Запомните воду пить можно только из запечатанной бутылки. И вообще Индию посещать,себя не уважать. Нечего там делать,грязь и вонь, антисанитарния жуткая. У меня знакомый был в Индии в командировке,и сразу по приезду попал в инфекционку.с дизентерией.
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санитар
36 минут назад
А по-русски что?
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