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Общество
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59 минут назад
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Липчан в очередной раз пугают фейком про холеру
Роспотребнадзор и правительство опровергли страшилку.
«По данным областного Роспотребнадзора, эта информация является ложной. В Липецкой области холера не зафиксирована. Будьте бдительны. Доверяйте информации только из проверенных официальных источников», — предупредили в правительстве .
Фейк распространяется на фоне выявления холеры у жителя соседней Воронежской области, который 21 апреля вернулся из Индии в Москву. Об этом СМИ стало известно 26 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом. Лица, с кем контактировал больной после возвращения, взяты под медицинское наблюдение.
А фейки о холере появляются с завидной периодичностью. Такие публикации являются частью информационной войны и призваны посеять панику среди населения. В 2022 году их также распространяли по соцсетям и мессенджерам. И три года назад их также опровергла пресс-служба тогда ещё администрации Липецкой области.
А Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в опровержение фейка тогда сообщило, что водоснабжение региона осуществляется из подземных источников, которые характеризуются хорошей защищенностью от химического и микробиологического загрязнения, а также стабильным составом, и что на водозаборах Липецка ведется контроль эффективности обеззараживания воды с частотой раз в час, а также микробиологический контроль с частотой вплоть до ежедневного.
Учения по холере в Липецкой области также регулярно проводятся весной в преддверие сезона кишечных инфекций, и как правило они связаны с риском завоза холеры из вне — прежде всего, из других государств. Обычно в ходе таких тренировок представители лечебных организаций отрабатывают, как принимать больного или носителя холеры, как обрабатывать транспорт, куда и как передавать информацию.
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