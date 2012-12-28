Липчан атакуют мошенники от имени налоговой

Специалисты налогового ведомства не записывают на прием по телефону.









Добавим, что ровно три недели назад



«Злоумышленники звонят от имени налоговой службы и требуют предоставить декларацию о доходах, так как работодатель якобы неверно предоставил соответствующие сведения, из-за чего у гражданина может образоваться задолженность по налогам. При отказе они угрожают крупным штрафом и, чтобы его избежать, предлагают записаться на прием в налоговую инспекцию, чтобы разрешить ситуацию. Далее подводят свои действия к уже стандартной схеме — просят назвать код из СМС-сообщения для подтверждения успешной записи. Однако фактически в СМС приходит код с портала Госуслуг, подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к аккаунту на Госуслугах, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и т.д», — рассказали в управлении налоговой службы.



Липчанам напомнили — специалисты налогового ведомства не запрашивают персональные данные, не записывают на прием по телефону, не запрашивают коды из СМС и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты.



При появлении сомнений в подлинности звонка следует обратиться в налоговый орган лично или по номеру контакт-центра налоговой службы: 8-800-222-22-22. Добавим, что ровно три недели назад налоговая предупреждала о похожем способе мошенничества.«Злоумышленники звонят от имени налоговой службы и требуют предоставить декларацию о доходах, так как работодатель якобы неверно предоставил соответствующие сведения, из-за чего у гражданина может образоваться задолженность по налогам. При отказе они угрожают крупным штрафом и, чтобы его избежать, предлагают записаться на прием в налоговую инспекцию, чтобы разрешить ситуацию. Далее подводят свои действия к уже стандартной схеме — просят назвать код из СМС-сообщения для подтверждения успешной записи. Однако фактически в СМС приходит код с портала Госуслуг, подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к аккаунту на Госуслугах, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и т.д», — рассказали в управлении налоговой службы.Липчанам напомнили — специалисты налогового ведомства не запрашивают персональные данные, не записывают на прием по телефону, не запрашивают коды из СМС и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты.При появлении сомнений в подлинности звонка следует обратиться в налоговый орган лично или по номеру контакт-центра налоговой службы: 8-800-222-22-22.

Липчане предупреждают о новом способе мошенничества от лица налоговой службы. Цель у мошенников все та же — заполучить конфиденциальную информацию.«Сегодня в 08:49 мне позвонили. Мужчина представился проверяющим инспектором Федеральной налоговой службы. Хорошо и грамотно поставленной речью он утверждал, что мне срочно необходимо сдать в налоговую справку 3НДФЛ, так как эту справку я как будто вовремя не сдала (до 25 апреля), и чтобы не платить штраф в размере 20 000 рублей мне необходимо явиться в налоговую для сдачи отчетности. Он настолько быстро и утвердительно говорил, что в какой-то момент я даже начала ему верить. Но так как мне было интересно, чем закончится наш диалог, я согласилась, чтобы он «записал» меня в ближайшую налоговую службу для «сдачи отчетности». Он подобрал мне время, дату. После чего выслал письмо с кодом. Я сказала, что не могу продиктовать код, потому что мне нужно положить трубку. Если бы я не была в курсе подобных махинаций, то поверила бы ему. Даже если мне не нужно сдавать никакой справки. Очень настойчивая, грамотная и быстрая речь, может действительно ввести человека в ступор. После чего, неосознанно и код назовешь, и серию паспорта. Будьте внимательны!», — рассказала одна из наших читательниц.