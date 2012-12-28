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25 минут назад
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Липчан атакуют мошенники от имени налоговой

Специалисты налогового ведомства не записывают на прием по телефону.

Липчане предупреждают о новом способе мошенничества от лица налоговой службы. Цель у мошенников все та же — заполучить конфиденциальную информацию.

«Сегодня в 08:49 мне позвонили. Мужчина представился проверяющим инспектором Федеральной налоговой службы. Хорошо и грамотно поставленной речью он утверждал, что мне срочно необходимо сдать в налоговую справку 3НДФЛ, так как эту справку я как будто вовремя не сдала (до 25 апреля), и чтобы не платить штраф в размере 20 000 рублей мне необходимо явиться в налоговую для сдачи отчетности. Он настолько быстро и утвердительно говорил, что в какой-то момент я даже начала ему верить. Но так как мне было интересно, чем закончится наш диалог, я согласилась, чтобы он «записал» меня в ближайшую налоговую службу для «сдачи отчетности». Он подобрал мне время, дату. После чего выслал письмо с кодом. Я сказала, что не могу продиктовать код, потому что мне нужно положить трубку. Если бы я не была в курсе подобных махинаций, то поверила бы ему. Даже если мне не нужно сдавать никакой справки. Очень настойчивая, грамотная и быстрая речь, может действительно ввести человека в ступор. После чего, неосознанно и код назовешь, и серию паспорта. Будьте внимательны!», — рассказала одна из наших читательниц. 

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Добавим, что ровно три недели назад налоговая предупреждала о похожем способе мошенничества.

«Злоумышленники звонят от имени налоговой службы и требуют предоставить декларацию о доходах, так как работодатель якобы неверно предоставил соответствующие сведения, из-за чего у гражданина может образоваться задолженность по налогам. При отказе они угрожают крупным штрафом и, чтобы его избежать, предлагают записаться на прием в налоговую инспекцию, чтобы разрешить ситуацию. Далее подводят свои действия к уже стандартной схеме — просят назвать код из СМС-сообщения для подтверждения успешной записи. Однако фактически в СМС приходит код с портала Госуслуг, подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к аккаунту на Госуслугах, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и т.д», — рассказали в управлении налоговой службы.

Липчанам напомнили — специалисты налогового ведомства не запрашивают персональные данные, не записывают на прием по телефону, не запрашивают коды из СМС и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты.

При появлении сомнений в подлинности звонка следует обратиться в налоговый орган лично или по номеру контакт-центра налоговой службы: 8-800-222-22-22.

мошенничество
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Комментарии (1)

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Есть
14 минут назад
Личный кабинет ФЛ, там всё можно посмотреть, даже не отвечая на незнакомые номера. При чем здесь граммотная речь по телефону? Налоговая никогда не звонит!!!! Только письма счастья шлёт и штраф начисляет
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