Погода качнется в сторону тепла

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдет череда циклонов со Скандинавии, пройдут небольшие и умеренные дожди.



Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 апреля и 1 мая — 11-12 градусов тепла, что в пределах нормы, 2 мая — 7 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, температура ночью будет — от +3 до +8 градусов, днем составит от +13 до +18 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем будет от +14 до +16 градусов.День 30 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году: -5 градусов.