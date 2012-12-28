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Спорт
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сегодня, 19:05
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На полумарафоне в Санкт-Петербурге липецкий бегун примчался… к званию мастера спора России
От призёров нашего земляка отделили всего полминуты.
Все это произошло во время «Арены полумарафона», который открывает серию забегов PushkinRun. А в этом году в его рамках прошёл ещё и Кубок России по полумарафону.
27-летний Зиновьев финишировал недалеко от пьедестала почёта – на высоком 7-м месте, но главное – с результатом 1 час 5 минут и 17 секунд выполнил норматив мастера спорта России.
Результаты победителей говорят о том, что липчанину стоит ещё совсем чуть-чуть поднажать, и он окажется в элите. Чемпионом страны по полумарафону стал Никита Павельев из Майкопа — 1:04.41, лишь пару сотых уступил ему на финише «серебряный» призёр Артём Попов из Абакана, а замкнул «тройку» призёров ещё один абаканский бегун Денис Чертыков — 1:04.42.
Подготовил новоиспечённого мастера спорта тренер Игорь Пшеничников. Вдвоём они придумали весьма успешную тактику на первый забег сезона.
- Выбирая тактику, благодаря сообщению от тренера, решил рискнуть и бежать с самого начала быстро, «сев в поезд» с лидерами и мчать до конечной, - подвёл итог своему выступление бегун. - И тактика оказалась правильной!
Фото организаторов соревнований
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