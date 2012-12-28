На полумарафоне в Санкт-Петербурге липецкий бегун примчался… к званию мастера спора России

От призёров нашего земляка отделили всего полминуты.

- Выбирая тактику, благодаря сообщению от тренера, решил рискнуть и бежать с самого начала быстро, «сев в поезд» с лидерами и мчать до конечной, - подвёл итог своему выступление бегун. - И тактика оказалась правильной!







Фото организаторов соревнований

Липецкий легкоатлет Никита Зиновьев с пользой пробежался по живописной трассе с видами Приморского и Петроградского районов Санкт-Петербурга и финишировал на Крестовском острове.Все это произошло во время «Арены полумарафона», который открывает серию забегов PushkinRun. А в этом году в его рамках прошёл ещё и Кубок России по полумарафону.27-летний Зиновьев финишировал недалеко от пьедестала почёта – на высоком 7-м месте, но главное – с результатом 1 час 5 минут и 17 секунд выполнил норматив мастера спорта России.Результаты победителей говорят о том, что липчанину стоит ещё совсем чуть-чуть поднажать, и он окажется в элите. Чемпионом страны по полумарафону стал Никита Павельев из Майкопа — 1:04.41, лишь пару сотых уступил ему на финише «серебряный» призёр Артём Попов из Абакана, а замкнул «тройку» призёров ещё один абаканский бегун Денис Чертыков — 1:04.42.Подготовил новоиспечённого мастера спорта тренер Игорь Пшеничников. Вдвоём они придумали весьма успешную тактику на первый забег сезона.