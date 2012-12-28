На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

29 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районе Дикого — без холодной временно останутся жители девяти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, № 17 по улице Энергостроителей, № 1а в переулке Вишневом, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.