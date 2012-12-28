«Концессионер не исполнит в полном объеме своих обязательств по модернизации трамвайной сети в Липецке»
Сегодня в Липецке: горожанам всё чаще приходится перерабатывать, куда собираются после школы выпускники
Глава Липецка показал эскиз детской площадки в Нижнем парке, на которую сегодня был выделен 31 млн рублей
Общество
52
10 минут назад
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
29 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районе Дикого — без холодной временно останутся жители девяти улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
0
0
Комментарии