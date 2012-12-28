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28 минут назад
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40 минут гнались автоинспекторы за пьяным водителем

Видео погони за пьяным водителем в Липецкой области опубликовала представитель МВД Ирина Волк.

На прошлой неделе в Липецкой области несколько экипажей ДТП преследовали пьяного водителя. О том, как это было, сегодня рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. 

Погоня началась  в Задонском районе после того, как водитель машины не стал останавливаться по требованию автоинспекторов. За 40 минут преследования водитель более 30 раз нарушил правила дорожного движения. Остановить его удалось только после привлечения дополнительных нарядов из Хлевенского и Липецкого районов. 

«Оказавшись в тупике, водитель решил убежать, но был задержан сотрудниками полиции. За рулем оказался 32-летний местный житель, у которого имелись явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. 

В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных несколькими статьями КоАП РФ. Лихачу назначено наказание в виде 10 суток ареста. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — рассказала Ирина Волк.

погоня
правила дорожного движения
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Лена
5 минут назад
Водитель два раза еще успел выйти из машины покурить?
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нквд
16 минут назад
Десят суток отдохнет на казенных харчах и выйдет оттуда героем . будет друзьям рассказывать . как он от гаишников уходил и посмеиваться будет
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Баба Нюра
2 минуты назад
на суде скащухи не требовал, сказал отмАтает скока дадут
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Викторм
20 минут назад
Хоть не угробил никого. А мог.
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