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Происшествия
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28 минут назад
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40 минут гнались автоинспекторы за пьяным водителем
Видео погони за пьяным водителем в Липецкой области опубликовала представитель МВД Ирина Волк.
Погоня началась в Задонском районе после того, как водитель машины не стал останавливаться по требованию автоинспекторов. За 40 минут преследования водитель более 30 раз нарушил правила дорожного движения. Остановить его удалось только после привлечения дополнительных нарядов из Хлевенского и Липецкого районов.
«Оказавшись в тупике, водитель решил убежать, но был задержан сотрудниками полиции. За рулем оказался 32-летний местный житель, у которого имелись явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных несколькими статьями КоАП РФ. Лихачу назначено наказание в виде 10 суток ареста. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — рассказала Ирина Волк.
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