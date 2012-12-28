В центре Липецка сегодня звучат военные песни

«Липецкгорсвет» проводит тестирование громкоговорителей.

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Как оказалось, 29 апреля «Липецкгорсвет» проводит тестирование громкоговорителей в Липецке.



«Проверка мелодий будет проводиться один день — сегодня до 14:00», — сообщила пресс-служба администрации Липецка. Потом к репертуару добавились и другие песни: «Синий платочек», «Смуглянка», «Прощание славянки», «Катюша».Как оказалось, 29 апреля «Липецкгорсвет» проводит тестирование громкоговорителей в Липецке.«Проверка мелодий будет проводиться один день — сегодня до 14:00», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.

Сегодня с 9 утра в центре Липецка — на улице Советской, площади Победы звучат военные песни. Причём первый час непрерывно играла только одна композиция — «Десятый наш десантный батальон» Булата Окуджавы.