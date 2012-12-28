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Общество
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сегодня, 11:21
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В центре Липецка сегодня звучат военные песни
«Липецкгорсвет» проводит тестирование громкоговорителей.
Потом к репертуару добавились и другие песни: «Синий платочек», «Смуглянка», «Прощание славянки», «Катюша».
Как оказалось, 29 апреля «Липецкгорсвет» проводит тестирование громкоговорителей в Липецке.
«Проверка мелодий будет проводиться один день — сегодня до 14:00», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.
Как оказалось, 29 апреля «Липецкгорсвет» проводит тестирование громкоговорителей в Липецке.
«Проверка мелодий будет проводиться один день — сегодня до 14:00», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.
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