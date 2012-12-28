В марте инфляция в Липецкой области превысила 11%

Из продуктов заметнее всего подорожали сыр, чай, кофе и какао.

В марте цены в Липецкой области, по данным Росстата, выросли на 0,71% к февралю. Годовая инфляция повысилась и составила 11,05%. Это выше, чем в целом по стране (10,34%).«Заметнее всего в марте подорожали услуги и продовольствие. При этом за год услуги и продукты питания подорожали больше, чем потребительская корзина в целом. Непродовольственные товары подорожали меньше и в марте, и за год. С исключением сезонности цены в марте выросли больше, чем в феврале. Главная причина – рост затрат производителей продуктов питания и непродовольственных товаров. Высокий спрос на отдельные товары позволяет предприятиям переносить в цены возросшие расходы, в том числе на оплату труда в условиях кадрового дефицита. Кроме того, несколько сократилось предложение отдельных видов продовольствия», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Из продуктов заметнее всего подорожали сыр, чай, кофе и какао. Цены на сыры растут с осени прошлого года, а за 12 месяцев сыры подорожали на 18,55%.Кофе и какао подорожали из-за увеличения стоимости импортного сырья. На это повлияли неурожай какао-бобов и снижение производства кофейного зерна в странах-поставщиках. За год темп прироста цен на растворимый кофе и какао оказался значительным (19,77% и 23,78% соответственно).Цены на чай повысились из-за сокращения импортных поставок. Во многом это связано с трудностями в логистике. С апреля прошлого года цены на чай выросли на 6,2%.Подешевели яйца и мясные продукты. Причина в том, что в стране увеличилось производство яиц и мяса птицы. В результате на внутреннем рынке расширилось их предложение. При этом снижение цен на яйца в регионе началось в январе и продолжилось в марте. По итогам 12 месяцев яйца подешевели на 4,53% (более значительно, чем другие продукты питания), а цены на охлажденные и мороженые куры снизились на 3,81%.Из непродовольственных товаров заметнее всего в марте выросли цены на шины для легковых автомобилей, на парфюмерию и косметику. Так, цены на автошины увеличились во многом из-за повышенного сезонного спроса. В целом за 12 месяцев они выросли гораздо больше, чем в среднем на все непродовольственные товары, – на 11%.В парфюмерии и косметике рост цен объясняется увеличением затрат производителей и ретейлеров, в том числе на логистику и оплату труда сотрудников. Сезонный спрос на эти товаров позволил перенести в стоимость возросшие издержки. При этом за 12 месяцев цены на парфюмерию и косметику выросли умеренно (5,71%).Подешевели телерадиотовары, а также электроника и бытовая техника. Они сильно подвержены влиянию колебаний валютного курса. Из-за укрепления рубля у поставщиков снизились издержки на закупку импортных товаров. Вместе с тем несколько сократился спрос в связи с охлаждением потребительского кредитования. В целом за 12 месяцев цены на телерадиотовары выросли на 2,19%, а на электронику и бытовую технику – на 7,31%.В сфере услуг заметнее всего выросли цены на пассажирские перевозки и медицинские услуги. Цены на услуги пассажирского транспорта выросли на 3,63%. Перевозчики пассажиров по междугородним маршрутам продолжили переносить в цены рост издержек, в том числе на оплату труда, обслуживание транспорта и ГСМ. За 12 месяцев услуги пассажирского транспорта подорожали на 9,73%. Рост стоимости медицинских услуг в марте составил 1,3%. В частности, увеличилась цена услуг сиделок в связи с дефицитом кадров. Кроме того, подорожали услуги стоматологов. Это объясняется высоким спросом на эти услуги из-за увеличения доходов населения. Также возросли затраты медицинских клиник на материалы, оборудование и содержание помещений. В целом за 12 месяцев цены на медуслуги выросли существенно – на 12,12%.Менее существенно выросли цены на зарубежный туризм. Это объясняется укреплением рубля в марте этого года. Цены на отдых за рубежом меняются часто и сильно в связи с колебаниями курса валют. За 12 месяцев цены выросли несущественно (на 0,98%).Цены в Липецкой области в марте выросли больше, чем в целом по России. Заметно подорожали путевки в санатории и дома отдыха. Причина – в регионе сократилось предложение из-за реконструкции санатория. По России цены на эти услуги выросли намного меньше. Также в Липецкой области больше подорожали сыры. В регионе отсутствуют крупные производители сыров, поэтому затраты на логистику растут сильнее и ускоряют рост цен. В то же время в Липецкой области больше, чем в целом по стране, подешевели яйца. В Липецкой области расширилось предложение – открылся новый цех по производству куриных яиц.Годовая инфляция в регионе ускорилась, осталась выше, чем в целом по стране. За 12 месяцев в Липецкой области больше подорожали продовольственные и непродовольственные товары. Заметно больше повысились цены на плодоовощную продукцию, включая картофель, а также легковые автомобили.«Годовая инфляция все еще существенно выше цели, а Банк России нацелен на ее возвращение к 4% в 2026 году. Но для этого необходим более сдержанный рост спроса и продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам», – добавляют в Банке России.