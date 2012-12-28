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40-летняя пациентка хотела купить у хирурга-онколога двухнедельный больничный, но врач её сдал
Происшествия
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сегодня, 12:37
40-летняя пациентка хотела купить у хирурга-онколога двухнедельный больничный, но врач её сдал
Пациентку осудили за дачу взятки и оштрафовали на 25 000 рублей.
Ещё 25 августа и 4 сентября 2023 года женщина перевела на банковский счет врача через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» в общей сложности 4200 рублей за оформление фиктивного листа временной нетрудоспособности.
В суде пациентка признала вину. В результате её оштрафовали на 25 тысяч рублей.
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