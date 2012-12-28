40-летняя пациентка хотела купить у хирурга-онколога двухнедельный больничный, но врач её сдал

Пациентку осудили за дачу взятки и оштрафовали на 25 000 рублей.

В Долгоруковском районе 40-летняя женщина выслушала приговор за мелкое взяточничество (по части первой статьи 291.2 УК РФ). Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина попросила у хирурга-онколога Долгоруковской районной больницы оформить ей фиктивный больничный на 14 дней. Врач согласился, но потом сам же и сдал пациентку.Ещё 25 августа и 4 сентября 2023 года женщина перевела на банковский счет врача через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» в общей сложности 4200 рублей за оформление фиктивного листа временной нетрудоспособности.В суде пациентка признала вину. В результате её оштрафовали на 25 тысяч рублей.