Какая боль! Стрелки научились побеждать – 6:0…

Липецкая пара красиво выиграла заключительные соревнования в первенстве России.

На стенде ССК «Дубрава» по посёлке Тлюстенхабль наши земляки уверннно выиграли соревнования смешанных пар в упражнении «скит». Липецкие снайперы ни на секунду не дали усомниться в своём превосходстве над соперниками, квалификацию они уверенно выиграли, разбив 134 тарелочки из 150 возможных. Второй результат – 132 сбитые мишени показал дуэт Марата Нежданова и Вероники Корсаковой из Татарстана, который и стал соперником наших стрелков в «золотом» медаль-матче. Вот только особой борьбы не получилось: липчане победили конкурентов ещё крупнее, чем Аргентина Ямайку – 6:0.









Наши выше всех на пьедестале.



А вообще ни в одном виде программы не обошлось без липецких спортсменов на пьедестале почёта. В общекомандном зачёте среди 12-ти регионов Липецкая область заняла 2-е место, пропустив вперёд только сборную Татарстана. Замкнула «тройку» призёров команда Москвы, набравшая почти в два раза меньше очков, чем наши земляки.







Фото из архива участников соревнований



Красивую точку поставили липчане Кирилл Маринин и Диана Тонких в первенстве России по стендовой стрельбе среди юниоров до 22 лет в республике Адыгея.Подготовил чемпионов тренер Александр Бондарь.Ранее «золото» в упражнении «трап» завоевала наша мужская команда в составе Богдана Мочалина, Дмитрия Губина, и Ильи Порядина. Любопытно, что татарстанских соперников по финалу они тоже победили со счётом – 6:0!