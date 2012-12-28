Организаторы «Бессмертного полка» предусмотрели даже возможность воздушной опасности

Мэрия Липецка выпустила подробную инструкцию для участников шествия «Бессмертного полка», которое пройдет 9 мая.

Построение участников шествия начнется на площади Победы 9 мая в 10:00. Для прохода на площадь предусмотрены четыре КПП: со стороны улиц Неделина, Терешковой, проспекта Победы и Центрального Рынка. С собой запрещено приносить следующие предметы: (Фото) Помогать участникам шествия будут волонтеры. Их можно узнать по красным футболкам с надписями «Следуй за мной». Само шествие начнется в 11:00. Присоединится к нему по ходу движения колонны возможности не будет. Организаторы предусмотрели и случаи воздушной опасности. При объявлении «желтого уровня» следует сохранять спокойствие, но место шествия следует покинуть. При «красном уровне» необходимо проследовать за волонтерами в укрытия, не поддаваться панике, «эффекту толпы». Волонтеры проводят участников шествия до ближайшего паркинга, здания, подземного перехода, бетонного модуля. Участникам «Бессмертного полка» рекомендуется изучить места ближайших укрытий по маршруту следования и провести инструктаж с родственниками о порядке действий. В ночь с 8 на 9 мая запрещено парковать машины в следующих локациях: Пр. Победы (от ТЦ «Виктория» до Центрального рынка); Ул. Советская (от Центрального рынка до пл. Революции); Ул. Карла Маркса (от пл. Революции до пл. Петра Великого); Ул. Валентины Терешковой и Неделина (в радиусе КПП). Припаркованные машины будут эвакуированы.