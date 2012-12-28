Мать на Украине, 10 бутылок водки, со стулом на телевизор: за что 50-летняя женщина сломала череп бывшему сожителю?
«Концессионер не исполнит в полном объеме своих обязательств по модернизации трамвайной сети в Липецке»
А вы судитесь: доходы бюджета Липецка выросли на 60 млн рублей за счет увеличения госпошлин по обращениям в суд
59-летний иностранец со страйбольным пистолетом напал на продавца киоска и сел на два года
40-летняя пациентка хотела купить у хирурга-онколога двухнедельный больничный, но врач её сдал
Общество
445
44 минуты назад
Организаторы «Бессмертного полка» предусмотрели даже возможность воздушной опасности
Мэрия Липецка выпустила подробную инструкцию для участников шествия «Бессмертного полка», которое пройдет 9 мая.
0
0
1
0
3
Комментарии