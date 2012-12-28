Бугаков считает, что «Металлург» не заслужил поражения, Фомичёву помог «Боженька»

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

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- Результат нас совсем не устроил. Как минимум, по игре, по боевым качествам, были достойны как минимум ничьи, а при благоприятном стечении обстоятельств должны были выигрывать.





— Чего не хватило «Металлургу», чтобы забить?





— Может, мастерства, может, удачи. По качеству игры во всех пяти проведённых матчах мы должны были как минимум не проиграть.





Полные ответы тренера в видеофайле вверху.





Главный тренер динамовцев Александр Фомичёв выступал в «Металлурге» в далёком 2009 году в первой лиге, в Липецке у него много друзей, к нашей команде он относится с теплотой. Но, как говорится, «табачок врозь».







- Игра была до гола, - прихнал он, -. У Липецка хорошая команда, в тренерском штабе — местные ребята, которые играли за «Металлург». Так случилось, что я тоже один сезон провёл в Липецке. Этот город для меня особенный, я сюда и с брянским «Динамо» приезжал играть неоднократно. Команда в Липецке всегда была с характером, боевая, да и мастерства хватало. Поэтому «Металлургу» хочу пожелать в дальнейшем только успехов. Сегодня могли победить хозяева, могли и мы. Но результат матча получился нерадостным для местных болельщиков. Боженька, наверное, так распорядился, чтобы выиграли мы.





— На второй тайм вы выпустили бывшего игрока липчан Антона Белова, который дебютировал в нынешнем сезоне. С чем связана эта замена?





— Для Антона Липецк не чужой, он здесь играл, выходил в первую лигу, и сказал, что если победим, то проставится — поэтому и выпустили (улыбается). На самом деле, наш защитник Вячеслав Дёмин в первом тайме получил жёлтую карточку, и мы решили свести риск к минимуму, заменив его на Белова. Свои функции он выполнил, верх снял, сработал в штрафной. Почему Антон проводит только первый матч? Набирал форму – в смысле форму фирмы «2К» ему как и всей команде, выдали перед сезоном, а он пока приходил в игровой тонус (смеётся).





Полностью ответы Фомичёва в файле ниже





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После обидного домашнего проигрыша на последних минутах питерскому «Динамо» - 0:1 главный тренер «Металлурга» высказал свое мнение.Получилась хорошая игра с множеством единоборств. В этом компоненте мы даже превзошли команду соперника, несмотря на внушительные антропометрические данные футболистов «Динамо».4 мая «Металлург» играет в Туле с «Арсеналом-2».