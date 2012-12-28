В деревне Усть-Юрское нашли взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны

Опасную находку уже уничтожили.

28 апреля в деревне Усть-Юрское Тербунского района рядом с лесополосой нашли взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня специалисты пиротехнической группы Управления ГПСС Липецкой области уничтожили опасную находку.