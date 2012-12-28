«Концессионер не исполнит в полном объеме своих обязательств по модернизации трамвайной сети в Липецке»
Сегодня в Липецке: горожанам всё чаще приходится перерабатывать, куда собираются после школы выпускники
А вы судитесь: доходы бюджета Липецка выросли на 60 млн рублей за счет увеличения госпошлин по обращениям в суд
59-летний иностранец со страйбольным пистолетом напал на продавца киоска и сел на два года
40-летняя пациентка хотела купить у хирурга-онколога двухнедельный больничный, но врач её сдал
Происшествия
69
36 минут назад
1
В деревне Усть-Юрское нашли взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны
Опасную находку уже уничтожили.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня специалисты пиротехнической группы Управления ГПСС Липецкой области уничтожили опасную находку.
0
0
2
1
0
Комментарии (1)