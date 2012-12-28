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сегодня, 11:29
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На Соколе вандалы разнесли «Мегагородок»

Строили его всем миром и при помощи городского и областного бюджетов. Но теперь городок снесут.

Детскую и спортивную площадку «Мегагородок» на Соколе разнесли вандалы.

«Как привлечь участкового для борьбы с вандалами, регулярно ломающими единственную спортивную и детскую площадку на огромный частный сектор (перекресток ул. Курчатова и ул. Баженова)? Осенью оторвали канат, испортили горку, к весне даже рукоход разобрали.
Приложив некоторые усилия установить личности не так и сложно, за вандализм есть уголовная ответственность, и штраф тоже вряд ли обрадует родителей этих индивидов», — пишут жители района в соцсетях.

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В комментариях к посту следует дополнения: «10 лет назад мы ее создали. Там была огромная куча мусора и лог, который этим мусором засыпался. Все вручную было убрано. Изначально делали забор из шин и что могли своими руками. Потом нам ее начали постепенно облагораживать. У нас большой район, много детей и не было ни одного детского объекта. Нам его сделали и 4 года все было хорошо, до дней текущих. Теперь вот опять нет»

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«Наши дети с Курчатова не ходят на площадку в этом году, там вечером невозможно. И да, эту площадку делали жители Курчатова/ Баженова изначально своими силами. 10 лет назад там была свалка, которую мы убрали для своих детей, организовали площадку. Администрация помогла благоустройством. Все было хорошо, муж и другие жители регулярно ходили туда заниматься на брусьях и турниках. В этом году с приходом тепла там организовались малолетние дикари, не с моей улицы и не с Баженова, которые сломали брусья, горку, лесенку и много чего еще. Стоял стол для настольного тенниса — тоже увезли, кому-то нужнее видимо. Да дикари, я живу здесь 10 лет и мне есть с чем сравнить».

Действительно, площадку строили все миром, на условиях софинансирования. Сайт липецкого горсовета пять лет назад сообщал: «Новая песочница, качели, детская игровая и спортивная площадки — возле дома 138 на улице Курчатова появился «Мегагородок». Инициатором благоустройства выступило территориальное общественное самоуправление «Наследие». Его участники обратились в конкурсную комиссию по отбору проектов, где их идею поддержали».

Сокольцы собрали на площадку около 50 тысяч рублей, остальные деньги, а «Мегагородок» обошелся в 783 тысячи, выделили администрации области и города.

Пять лет спустя «благодаря» вандалам две улицы, а по сути два внутренних района Сокола — «Слобода» и «Залоговка» остаются без детской спортивной площадки.

В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что в мэрию жалоб о состоянии городка не поступало, но департамент развития территорий все равно обратился в полицию для поиска вандалов.

«По итогам рассмотрения обращения было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с невозможностью установления лица, совершившего противоправные действия. С целью предотвращения возможной травматизации детей, планируется проведение демонтажных работ в 2025 году», — сообщили в мэрии.

В УМВД России по Липецкой области нам рассказали, что жители улиц подали свое заявление в отдел полиции №4 и правоохранительные органы начали новую проверку.
вандализм
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Задолбали
41 минуту назад
Ну да, ну да. Детки подросли и стали силушку пробовать.
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Жесть
16 минут назад
Какое воспитание, такие и дети!!! Это Сокол, ничего нового!!!
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Гость
1 минуту назад
Какое воспитание, такие и дети!!! Это Сокол, ничего нового!!! Это проблема не только Сокола. В Молодежном парке тоже всё поломали, не успев доделать. Больно смотреть. Сейчас никому ничего не нужно, никто не контролирует сохранность объекта.
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Ссёлки Фок
44 минуты назад
Вчера молодёжь плохо себя вела,мат на мате.Курение на спортплощадке.Почему за детьми никто несмотрит?
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Москвичка
48 минут назад
Почему такая дикость? У нас во дворе большая площадка для детей, с горками, канатами и качелями. С мягким покрытием. И площадкой для футбола (хоккея). Зимой там заливают каток. Двор большой, на 4 многоэтажных дома. Ещё тренажёры для взрослых стоят. Много лет. Никто ничего не ломает. В соседних домах тоже площадки. Остановки тоже никто не крушит. Почему здесь всё всегда ТАК?
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Догадка
51 минуту назад
Что то мне подсказывает что вандалы где то рядом живут
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Жесть
14 минут назад
Нет, длин, с Грязей приехали на Сокол, чтоб напакостить!!! Конечно, рядом!!!
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