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Происшествия
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сегодня, 11:29
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На Соколе вандалы разнесли «Мегагородок»
Строили его всем миром и при помощи городского и областного бюджетов. Но теперь городок снесут.
«Как привлечь участкового для борьбы с вандалами, регулярно ломающими единственную спортивную и детскую площадку на огромный частный сектор (перекресток ул. Курчатова и ул. Баженова)? Осенью оторвали канат, испортили горку, к весне даже рукоход разобрали.
Приложив некоторые усилия установить личности не так и сложно, за вандализм есть уголовная ответственность, и штраф тоже вряд ли обрадует родителей этих индивидов», — пишут жители района в соцсетях.
В комментариях к посту следует дополнения: «10 лет назад мы ее создали. Там была огромная куча мусора и лог, который этим мусором засыпался. Все вручную было убрано. Изначально делали забор из шин и что могли своими руками. Потом нам ее начали постепенно облагораживать. У нас большой район, много детей и не было ни одного детского объекта. Нам его сделали и 4 года все было хорошо, до дней текущих. Теперь вот опять нет»
«Наши дети с Курчатова не ходят на площадку в этом году, там вечером невозможно. И да, эту площадку делали жители Курчатова/ Баженова изначально своими силами. 10 лет назад там была свалка, которую мы убрали для своих детей, организовали площадку. Администрация помогла благоустройством. Все было хорошо, муж и другие жители регулярно ходили туда заниматься на брусьях и турниках. В этом году с приходом тепла там организовались малолетние дикари, не с моей улицы и не с Баженова, которые сломали брусья, горку, лесенку и много чего еще. Стоял стол для настольного тенниса — тоже увезли, кому-то нужнее видимо. Да дикари, я живу здесь 10 лет и мне есть с чем сравнить».
Действительно, площадку строили все миром, на условиях софинансирования. Сайт липецкого горсовета пять лет назад сообщал: «Новая песочница, качели, детская игровая и спортивная площадки — возле дома 138 на улице Курчатова появился «Мегагородок». Инициатором благоустройства выступило территориальное общественное самоуправление «Наследие». Его участники обратились в конкурсную комиссию по отбору проектов, где их идею поддержали».
Сокольцы собрали на площадку около 50 тысяч рублей, остальные деньги, а «Мегагородок» обошелся в 783 тысячи, выделили администрации области и города.
Пять лет спустя «благодаря» вандалам две улицы, а по сути два внутренних района Сокола — «Слобода» и «Залоговка» остаются без детской спортивной площадки.
В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что в мэрию жалоб о состоянии городка не поступало, но департамент развития территорий все равно обратился в полицию для поиска вандалов.
«По итогам рассмотрения обращения было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с невозможностью установления лица, совершившего противоправные действия. С целью предотвращения возможной травматизации детей, планируется проведение демонтажных работ в 2025 году», — сообщили в мэрии.
В УМВД России по Липецкой области нам рассказали, что жители улиц подали свое заявление в отдел полиции №4 и правоохранительные органы начали новую проверку.
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