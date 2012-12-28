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22 минуты назад
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По пути в «Линию» впервые севшая за руль 17-летняя девушка даже не пыталась тормозить

ДТП записали камеры наблюдения.

Сегодня около пяти часов утра в Липецке в гипермаркет «Линия» въехала «Приора».

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, за рулем «Лады Приоры» находилась 17-летняя девушка, которая впервые села за руль. Машина принадлежит ее спутнику, который дал ей покататься. Молодой человек тоже не обучался правилам вождения.

«На собственника автомобиля составили административные материалы по части первой статьи 12.7 КоАП РФ за отсутствие водительского удостоверения, по части третьей статьи 12.7 КоАП РФ за передачу права управления автомобилем, а на девушку-водителя — протокол за отсутствие водительского удостоверения. Помимо того, на ее родителей представители инспекции по делам несовершеннолетних составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей», — рассказали в полиции.

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Автомобиль изъяли и отправили на штрафстоянку.
ДТП
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Комментарии (7)

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Екатерина
4 минуты назад
Торопилис на расспродажу
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Гостья
4 минуты назад
Ужас. А папа разрешал ребёнку садиться за руль? Мой папа научил меня ездить, когда мне уже исполнилось 19 лет. За городом, на грунтовой дороге. Там был только луг и дорога. И не было людей и машин. Когда понял, что у меня хорошо получается, оплатил мне курсы ДОСААФ, вождение и экзамены сдала с первого раза. На отлично. И учили там хорошо. А сейчас дети сами берут машины и ездят. Без прав. Родители своим детям не уделяют внимания.
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Житель
6 минут назад
Хорошо, что нет людей. Его ВУ лишить тоже надо, за передачу человеку без ВУ. И штраф 50тр за такое
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Нервная мать
6 минут назад
И кто в этой истории дурак? Родители, которые сыну купили машину, а на права забыли выучить? Сын, который дал покататься, сам не умея? Дама?
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Дуся
1 минуту назад
Зумеры- потерянное поколение
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Екатерина
3 минуты назад
Сейчас авто можно купить и без участия родителей, если смог сам заработать, тем более на такую.
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смотритель зоопарка
8 минут назад
парень ушел так спокойно)))
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