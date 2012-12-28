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Происшествия
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22 минуты назад
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По пути в «Линию» впервые севшая за руль 17-летняя девушка даже не пыталась тормозить
ДТП записали камеры наблюдения.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, за рулем «Лады Приоры» находилась 17-летняя девушка, которая впервые села за руль. Машина принадлежит ее спутнику, который дал ей покататься. Молодой человек тоже не обучался правилам вождения.
«На собственника автомобиля составили административные материалы по части первой статьи 12.7 КоАП РФ за отсутствие водительского удостоверения, по части третьей статьи 12.7 КоАП РФ за передачу права управления автомобилем, а на девушку-водителя — протокол за отсутствие водительского удостоверения. Помимо того, на ее родителей представители инспекции по делам несовершеннолетних составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей», — рассказали в полиции.
Автомобиль изъяли и отправили на штрафстоянку.
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