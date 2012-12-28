Феномен «Металлурга»: красивая игра есть моменты есть, а побед мало

Во встрече с динамовцами Санкт-Петербурга решающий мяч пропустили на последних минутах.

Победный гол динамовцы забили всего лишь за 4 минуты до финального свистка – отличился 30-летний хавбек Андрей Разборов, в портфолио которого выход с воронежским «Факелом» в Премьер-Лигу в 2022 году – это к слову об уровне игроков, собранных в «Динамо».









Тренер «Металлурга» Дмитрий Бугаков решил не хотел менять состав, начинавший победный матч в прошлом туре в гостях у «Строгино» (3:0) . Единственное изменение было вынужденным: защитник Никита Горунков хоть и был внесён в заявку на матч, но из-за болезни выйти на поле не мог. Пришлось менять его на Вячеслава Гордиенко.

















"Малыш" Панов против динамовцев





На 19-й минуте липчане создали убойный момент, в конце которого защитник Кирилл Донцов бил по воротам из штрафной, но гостей выручила перекладина.









Через мгновение Донцов попадёт в перекладину

Во втором тайме у «Динамо» впервые в сезоне вышел на поле центральный Антон Белов, отлично знакомый липецким болельщикам. В 2021 году он помогал «Металлургу» крайний раз подниматься в «Лучшую лигу мира», проведя за три года 60 матчей за нашу команду, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи. Против бывшего клуба Белов сыграл чётко, зацементировав оборону, а в одном эпизоде спас гостей от неприятностей, бросившись под удар из штрафной Даниила Кашмина.









Антон Белов (слева)

А вскоре «Металлург»… забил, но гол был отменён арбитром. На 71-й минуте подача углового завершилась красивым ударом защитника Романа Ткачука в падении через себя – мяч заметался по штрафной, а в сетку его добил Донцов. Судьи же зафиксировали «вне игры», хотя автор гола находился в правильном положении, а в офсайд попал Кашмин – видимо, арбитры решили, что он закрывал обзор вратарю, что очень и очень спорно.









Болельщиков вряд ли смогла утешить и очередная роскошная предматчевая программа клуба, по организации которых «Металлург» стоит особняком в «дивизионе Б». Барабанщик Дмитрий Хмыз навёл грому на окрестные улицы, футбольные конкурсы и аквагрим привлекли десятки и сотни ребятишек, призы вручали пачками, но… В первую очередь любителей футбола интересует результат.









Одна из немногих команда, которая во второй лиге ставит во главу угла не «бей-беги», а красивый футбол, пока в 5-ти турах имеет в активе лишь одну победу при четырёх поражениях. Впрочем, и Москва не сразу строилась.





Следующий матч подопечные Дмитрия Бугакова проведут 4 мая в Туле с дублёрами «Арсенала». Болельщики требуют победы!



















Гол: 0:1 – Разборов, 86.





«Металлург»: 16. А.Кобзев. 67. Р.Ткачук. 80. Донцов. 76. Ананьев (27. И.Коротких, 70). 14. Гордиенко. 8. Д.Пахомов (к) (28. Кононенко, 70). 17. Глухов. 91. Кашмин. 15. М.Елизаров (87. Рощин, 83). 11. Н.Панов (31. Гайдук, 63). 22. Бушуев (13. М.Агеев, 83).





«Динамо» СПб: 86. Рыбиков. 15. Масалов. 5. Полковников. 44. В.Дёмин (4. А.Белов, 46). 63. Казаринов. 23. Д.Бородин. 94. А.Евсеев. 30. Колдунов (20. Г.Макаров, 68). 91. Д.Цаллагов (10. Шиков, 85). 11. Р.Умаров (9. М.Першин, 68). 88. Щербатюк (7. Разборов, 74).





Предупреждения: Ананьев, 24. Кашмин, 79. И.Коротких, 90+1. Рощин, 90+3 – Р.Умаров, 15. В.Дёмин, 30.Г.Макаров, 89.





Судьи Д.Матвеев (Иваново), А.Гавриленко (Навля, Брянская область), С.Ченцов (Старый Оскол). Инспектор Н.Степанов (Пенза).





Липецк. Стадион «Металлург». 1 040 зрителей.

Футбол – это игра, а игра – всегда лотерея. Вот и липецкому «Металлургу» вроде бы не в чем было упрекнуть себя за содержание домашнего матча с «Динамо» из Санкт-Петербурга: липчане рубились на равных с одним из фаворитов «группы №3», не уступили практически ни в одном компоненте игры, а в чём-то даже превзошли соперника, а на табло цифры – 0:1, обидное поражение нашей команды.По подбору футболистов динамовцы были бы в топе и в вышестоящем дивизионе «А», куда планируют подняться по итогам сезона. Правда, на старте команда забуксовала: в 4-х матчах одна победа и три ничью, в том числе две – на своём поле. «Динамо»-машина» только начинает разгон, хотя и в Липецке мирный результат был бы, пожалуй, наиболее справедлив.С первых минут в глаза бросились различия в тактике команд: рослые и атлетичные динамовцы сделали ставку на длинные забросы вперёд и борьбу, не стесняясь играть «кость в кость» даже против вратаря Александра Кобзева, которому в первом тайме дважды серьёзно досталось.«Металлург» же сделал ставку на скорость и комбинации, словом – пытался играть в красивый футбол. Лакмусовая бумажка игры – противостояние 166-сантиметрового Никиты Панова гренадёрам из «Динамо»: его били, роняли на газон, он поднимался и за счёт манёвренности выиграл немало единоборств у оппонентов. Левый фланг Панова вообще выглядел очень живым у нашей команды.На 57-й минуте хороший момент возник и у динамовцев: опытнейший Кобзев, недавно отпраздновавший 15-летие профессиональной карьеры, неосмотрительно вышел вперёд и форвард Александр Щербатюк оказался перед пустыми воротами. Правда, был он от них далеко – возле левой бровки и снаряд закрутить в сетку на скорости не сумел – выше.Полумоменты периодически продолжали возникать то у одних, то у других ворот, но игра в целом каталась к ничьей. Как вдруг.… На 86-й минуте обычный проход по правому флангу и навес крайнего защитника Александра Масалова вдруг стал откровением для липецкой обороны. Один из защитников потерял вышедшего за замену Разборова и тот кивком головы переправил мяч в сетку – Кобзев пытался выручить, но не достал мяч – 0:1, немая сцена…Про такие игры часто говорят – игра до гола. В осташиеся минуты «Металлург» пробовал штурмовать ворота соперника, но мощные и опытные динамовцы закрылись так, что не подберёшься. В итоге – очень обидное поражение.