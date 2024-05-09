Сегодня в Липецке: горожанам всё чаще приходится перерабатывать, куда собираются после школы выпускники

Главные анонсы дня.

Столбик термометра наконец-то поднимется до приемлемых значений – 14-16 градусов тепла. День выдастся и сухим, без существенных осадков.











- ул. Ярославская, 19.









С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.









Вечер фортепиано

Концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) приглашает в 19:00 на вечер фортепианной музыки, которую исполнит пианист-виртуоз Владимир Сушков (12+).





Выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат более 30 престижнейших всероссийских и международных конкурсов выступал в таких залах, как Manuel de Falla Auditorium (Испания), Orbetello Auditorium (Италия), зал «Корто» (Париж, Франция), Карнеги Холл (Нью-Йорк, США).















Хороший концерт ждёт липчан вечером и в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонатов, 54а). В 17:00 в форме квартирника выступит огненная студенческая рок-группа «Град» (18+).













Здесь и вверху фото vk.com/grad_band48

А в самом Областном Центре культуры, народного творчества и кино 9ул. Космонавтов, 54а) в 18:00 состоится отчётный концерт хореографического отделения «Пусть всегда будет солнце» (6+).









В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:02 начнётся очередное заседение клуба «Истина в кине». На этот раз смотреть и обсуждать будут фильм «Чунгкингский экспресс». Гонконг, 1994. Мелодрама, криминал. Режиссёр Вонг Кар-Вай (18+).













Кадр из фильма

Если же вы любите не мерцание экрана, а тихое уединение в книгой, но готовы делиться впечатлениями от прочитанного, то для вас в библиотеке сегодня в 19:01 пройдёт заседения клеба «Книжное похмелье, В центре внимания роман итальянского писателя Умберто Эко - «Нулевой номер» (18+).









Куда пойти учиться





Среди одиннадцатиклассников 65% выбирают вуз, а 10% — колледж.











Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 24% респондентов. На втором месте — инженерные специальности - 15%, на третьем — профессия врача, которой заинтересовались 8%.











Липчане работают, не покладая рук

Cогласно исследованию SuperJob, 76% работающих в офисах липчан сталкиваются с переработками: 31% — регулярно, еще 45% — периодически.





Переработки оплачиваются далеко не всегда, но многие объяснили, что без них – никуда, т.к. это единственный способ доказать начальству свою эффективность.









С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Писарева, 2а ,2б, 2в, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16;- ул. Светлова, 31, 31а;- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр. 1, вл. 21, 43, 180;С 10:00 до конца ремонта потерпят без удобств:- ул. 4-й Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10;- ул. 30 лет Октября, 2;- ул. Амурская, 2, 4;- ул. Гагарина, 6, 8, 9, 10, 13, 15;- ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;- ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6;- ул. Интернациональная, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 69, 71;- ул. Кротевича, 1, 3, 5, 9а;- ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;- ул. Орловская, 31;- ул. Плеханова, 72, 78, 80, 83, 84;- ул. Прудная, 2;- ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26.Разделят их участь и жители частного сектора на улицах 4-й Пятилетки, Адмирала Нахимова, Жактовской, Железнодорожной, Исполкомовской, Короленко, Кротевича, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Орловской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рябиновой, Рудничной, Солнечной, Ударников, Щорса, Ю.Смирнова в переулках Адмирала Ушакова, Антипова, Луначарского, Узорном, Янкина.В Липецке он исполнит произведения Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Фредерика Шопена, Александра Скрябина и Милия Балакирева.Творчество музыкантов вдохновлено примерами The Hatters и Nirvana. Вас ждут взрыв эмоций, альтернативный рок, и новые хиты.Кроме того, меломаны могут посетить и Детскую музыкальную школу №9 (ул. Боевой проезд, 24а), где в 17:00 состоится отчётный концерт творческих коллективов и солистов «Поклонимся великим тем годам» (6+).Полицейский № 223 страдает от разбитого сердца и влюбляется в загадочную женщину, замешанную в криминальных схемах. А полицейского № 663 бросает девушка-стюардесса, и он не замечает знаков внимания немного странной работницы ночной закусочной. Две истории любви в гонконгских городских джунглях: о поисках счастья, духоте повседневности и мечтах о Калифорнии. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.Бриджит Линь, Фэй Вон, Такеши Канеширов.История газеты, которая должна стать очередным инструментом влияния её владельца-медиамагната, но редакция на самом деле не очень понимает, какого творчества от неё ждут. И журналисты пускаются в разнос…54% липецких десятиклассников не планируют идти учиться в 10 и 11 классы, а собираются поступать в средние профессиональные учебные заведения, выяснили в SuperJob.Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения тоже лидируют IT-специальности - 23%, на втором месте— профессия медицинской сестры или фельдшера - 15%, на третьем — рабочие профессии в строительстве и производстве - 11%.Кроме того, переработки стали своеобразной компенсацией возможности работать из дома. Согласно исследованию, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике - 39%.