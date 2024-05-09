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Сегодня в Липецке: День эмоционального выгорания, новая электричка, на работу всё чаще берут сотрудников с судимостью
Сегодня в Липецке: горожанам всё чаще приходится перерабатывать, куда собираются после школы выпускники
Общество
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56 минут назад
Сегодня в Липецке: горожанам всё чаще приходится перерабатывать, куда собираются после школы выпускники
Главные анонсы дня.
Столбик термометра наконец-то поднимется до приемлемых значений – 14-16 градусов тепла. День выдастся и сухим, без существенных осадков.
Отключение воды
С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Писарева, 2а ,2б, 2в, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16;
- ул. Светлова, 31, 31а;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр. 1, вл. 21, 43, 180;
- ул. Ярославская, 19.
С 10:00 до конца ремонта потерпят без удобств:
- ул. 4-й Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10;
- ул. 30 лет Октября, 2;
- ул. Амурская, 2, 4;
- ул. Гагарина, 6, 8, 9, 10, 13, 15;
- ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6;
- ул. Интернациональная, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 69, 71;
- ул. Кротевича, 1, 3, 5, 9а;
- ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;
- ул. Орловская, 31;
- ул. Плеханова, 72, 78, 80, 83, 84;
- ул. Прудная, 2;
- ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26.
Разделят их участь и жители частного сектора на улицах 4-й Пятилетки, Адмирала Нахимова, Жактовской, Железнодорожной, Исполкомовской, Короленко, Кротевича, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Орловской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рябиновой, Рудничной, Солнечной, Ударников, Щорса, Ю.Смирнова в переулках Адмирала Ушакова, Антипова, Луначарского, Узорном, Янкина.
Пробки
С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Вечер фортепиано
Концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) приглашает в 19:00 на вечер фортепианной музыки, которую исполнит пианист-виртуоз Владимир Сушков (12+).
Выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат более 30 престижнейших всероссийских и международных конкурсов выступал в таких залах, как Manuel de Falla Auditorium (Испания), Orbetello Auditorium (Италия), зал «Корто» (Париж, Франция), Карнеги Холл (Нью-Йорк, США).
Студенческая рок-группа
Хороший концерт ждёт липчан вечером и в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонатов, 54а). В 17:00 в форме квартирника выступит огненная студенческая рок-группа «Град» (18+).
Здесь и вверху фото vk.com/grad_band48
Творчество музыкантов вдохновлено примерами The Hatters и Nirvana. Вас ждут взрыв эмоций, альтернативный рок, и новые хиты.
Музыка
А в самом Областном Центре культуры, народного творчества и кино 9ул. Космонавтов, 54а) в 18:00 состоится отчётный концерт хореографического отделения «Пусть всегда будет солнце» (6+).
Кроме того, меломаны могут посетить и Детскую музыкальную школу №9 (ул. Боевой проезд, 24а), где в 17:00 состоится отчётный концерт творческих коллективов и солистов «Поклонимся великим тем годам» (6+).
Кино
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:02 начнётся очередное заседение клуба «Истина в кине». На этот раз смотреть и обсуждать будут фильм «Чунгкингский экспресс». Гонконг, 1994. Мелодрама, криминал. Режиссёр Вонг Кар-Вай (18+).
Кадр из фильма
Полицейский № 223 страдает от разбитого сердца и влюбляется в загадочную женщину, замешанную в криминальных схемах. А полицейского № 663 бросает девушка-стюардесса, и он не замечает знаков внимания немного странной работницы ночной закусочной. Две истории любви в гонконгских городских джунглях: о поисках счастья, духоте повседневности и мечтах о Калифорнии. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.
В ролях: Бриджит Линь, Фэй Вон, Такеши Канеширов.
Книга
Если же вы любите не мерцание экрана, а тихое уединение в книгой, но готовы делиться впечатлениями от прочитанного, то для вас в библиотеке сегодня в 19:01 пройдёт заседения клеба «Книжное похмелье, В центре внимания роман итальянского писателя Умберто Эко - «Нулевой номер» (18+).
История газеты, которая должна стать очередным инструментом влияния её владельца-медиамагната, но редакция на самом деле не очень понимает, какого творчества от неё ждут. И журналисты пускаются в разнос…
Куда пойти учиться
Среди одиннадцатиклассников 65% выбирают вуз, а 10% — колледж.
Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 24% респондентов. На втором месте — инженерные специальности - 15%, на третьем — профессия врача, которой заинтересовались 8%.
Липчане работают, не покладая рук
Cогласно исследованию SuperJob, 76% работающих в офисах липчан сталкиваются с переработками: 31% — регулярно, еще 45% — периодически.
Переработки оплачиваются далеко не всегда, но многие объяснили, что без них – никуда, т.к. это единственный способ доказать начальству свою эффективность.
Кроме того, переработки стали своеобразной компенсацией возможности работать из дома. Согласно исследованию, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике - 39%.
Дорогие липчане! День нас ждёт насыщенный событиями и наверняка будет ещё много новостей. Следить за событиями жителям нашего региона просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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