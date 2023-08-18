14 минут назад
20-летний парень заставил подростка участвовать в обмане его матери
В Грязинском районе полицейские задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Он обманом заставил мать 15-летнего подростка отправить ему 4000 рублей.
«После чего подозреваемый взял телефон подростка, сказал его матери, что эту проблему можно решить, путём перевода ему 4000 рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
В отношении юноши возбуждено уголовное дело мошенничестве. Подозреваемый вернул матери подростка деньги и заявил, что раскаялся в содеянном.