20-летний парень заставил подростка участвовать в обмане его матери

В Грязинском районе полицейские задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Он обманом заставил мать 15-летнего подростка отправить ему 4000 рублей.





Полицейские установили, что 11 августа пьяный 20-летний парень встретил 15-летнего жителя соседнего села, запугал подростка, заставил позвонить матери и сказать ей, что его остановили полицейские за управление мопедом.



«После чего подозреваемый взял телефон подростка, сказал его матери, что эту проблему можно решить, путём перевода ему 4000 рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.



В отношении юноши возбуждено уголовное дело мошенничестве. Подозреваемый вернул матери подростка деньги и заявил, что раскаялся в содеянном.



