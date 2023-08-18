Происшествия

14 минут назад

20-летний парень заставил подростка участвовать в обмане его матери

108
#мошенничество
20-летний парень заставил подростка участвовать в обмане его матери

В Грязинском районе полицейские задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Он обманом заставил мать 15-летнего подростка отправить ему 4000 рублей.

Полицейские установили, что 11 августа пьяный 20-летний парень встретил 15-летнего жителя соседнего села, запугал подростка, заставил позвонить матери и сказать ей, что его остановили полицейские за управление мопедом. 

«После чего подозреваемый взял телефон подростка, сказал его матери, что эту проблему можно решить, путём перевода ему 4000 рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело мошенничестве. Подозреваемый вернул матери подростка деньги и заявил, что раскаялся в содеянном. 

108
#мошенничество

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