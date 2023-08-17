Спорт

50 минут назад

Слабовидящая липецкая прыгунья выполнила норматив мастера спорта международного класса

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#Спорт слепых #инвалиды ПОДА #Бахаева #Лаврентьева
Слабовидящая липецкая прыгунья выполнила норматив мастера спорта международного класса

В международных соревнованиях на счету наших паралимпийцев "золото" и "серебро".

Летние всероссийские Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Чебоксарах принесли липецким спортсменам две медали.

Настоящей героиней в секторе для прыжков в длину стала Виктория Лаврентьева из областной спортивной адаптивной школы. Она соревновалась в классе Т12 – среди инвалидов по зрению, способных видеть только очертания предметов. В своей лучшей попытке Виктория «улетела» на 5 метров и 41 сантиметр – это принесло ей не только «золотую» медаль, но и высокое звание мастера спорта международного класса, норматив для которого она выполнила.

Вторую медаль принесла нашей команде Алёна Бахаева в толкании ядра среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В классе F41 соревнуются атлеты, чей рост не превышает 137 см.

22-летняя липчанка ростом всего в 129 см отправила снаряд на 7 метров и 52 сантиметра, что принесло ей 2-е место и соответствует нормативу мастера спорта России.Впрочем, на недавнем чемпионате России Алёна выполнила более сложный норматив мсмк.

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Алена Бахаева рядом со 2-й ступенью пьедестала

Остаётся добавить, что в столице Чувашии за победу боролись более 300 атлетов из различных регионов России, а также гости из Беларуси.

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#Спорт слепых #инвалиды ПОДА #Бахаева #Лаврентьева

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