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Липецкая вечЁрка: ликбез для чиновников, коммунальная западня и странный цвет воды водохранилища
Сегодня, 15 августа, председатель облизбиркома одернул чиновников, липчане, живущие в центре города оказались в коммунальной западне, а отдыхающие на берегу Матырского водохранилища удивились странному цвету воды.
Сергей Елманов написал письма в УМВД России по Липецкой области, а также мэру Липецка и губернатору. Полицейских он попросил проверить жалобу женщины, а чиновников — объяснить подчиненным, что нарушение избирательного права является уголовно наказуемым деянием
Комментаторы этой новости начали рассказывать, что их тоже принуждали голосовать дистанционно. Но тут стоит добавить — в облизбирком не побоялась обратиться только одна рядовая липчанка! Остальные предпочитают молчать, или возмущаться анонимно.
— Ага, сейчас все изменится. Каждые выборы так проходят, по добровольному принуждению, — написал Владимир.
— Если добровольно, то не пойду, потому что я человек маленький и от меня ничего не зависит. Если поступит приказ идти, то пойду. А если услышу команду «бегом», то побегу на избирательный участок, — иронизировал Безмасочник.
— Сверху указку дают. Не выполнит руководитель явку своих сотрудников — подвинут, — уверен Ванек.
— А что делать? Зажали со всех сторон, если не пойдешь, на детях отыграются! — пожаловался Житель.
— А если бы выборы были платными, чтоб тогда было? — спросил Фауст.
— Фауст, всё новое — хорошо забытое старое. В советское время выборы, можно сказать, были платными, в буфетах на избирательных участках продавались дефицитные продукты, поэтому ходили почти все, — ответил ему БУ-ГА-ГА.
В центре Липецка, как ни странно это звучит, возникла коммунальная западня. Квартал в границах улиц Вавилова, Урицкого, Новокарьерной и Шишкина перерыли — энергетики меняют трубы. Понятно, что без этого никак, но кто сглазил район, в котором рвануло разом в нескольких местах?
— Подрядчик зашел на весь район, чтобы поменять всё разом, зачем делать работу полумерами? — считает Землянин.
— Ударим триатлоном по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму! Ура, товарищи! — сориентировался Измученный траитлоном.
— Ощущение, что у нас весь город в раскопках, — добавил гость.
И еще о коммунальных новостях. Мэрия ищет деньги, чтобы досрочно отремонтировать лестницу на улице Ворошилова, по плану ее ремонт должен быть закончен первого августа 2024 года.
— Может лучше трос купить и канатный подъемник сделать? — предложил ЮВП.
— Поставьте там уличный эскалатор, и всего делов-то. И то дешевле будет, — настаивает Ставьте эскалатор уже.
А жильцам дома № 19а на проспекте Победы пока приходится заниматься фитнесом. В половине подъездов дома до сих пор не запустили лифты, которые начали менять еще в конце марта. Сотрудники Фонда капремонта области пообещали ускорить процесс, а в случае нарушения сроков, оштрафовать подрядчика.
И о благоустройстве со знаком «плюс». В Лебедяни появился набережная имени Николая Борцова. В 2013 году бизнесмен, депутат и меценат благоустроил это место, а сейчас его вдова — Нина Борцова предложила обновить набережную, профинансировав работы. В администрации района уточнили, что собираются официально назвать набережную именем Борцова (пока это название народное), а обновить ее планируется к лету 2024 года.
А пресс-служба липецкой мэрии сегодня сообщила, что самолет «МиГ», который планируют установить на кольце микрорайона «Елецкий», будет настоящим.
Липчане удивились цвету воды в Матырском водохралища. Она оказалась небесно голубой, а где-то зеленой. Горожане напряглись.
Однако экологи поспешили их успокоить: «естественный процесс цветения в период повышения температур вызван развитием сине-зеленых водорослей. Вода и берег действительно могут окраситься в ярко-сине-зеленые цвета, но бояться здесь нечего, это распространенное явление в конце лета, типичное для всех водоёмов».
— Экологи, а почему тогда только в одном водоёме такой цвет? — спросил Родом из деревни.
— Раньше синьки на берегу не было, только зелёная вонь, — подедлился наблюдениями апач.
Завтра, пор всей видимости, липецкое море еще больше засияет разноцветынми красками. Синоптики прогнозируют до +28 градусов. Жаркое лето продолжается.