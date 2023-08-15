Политика

36 минут назад

«Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина» — председатель облизбиркома направил письмо губернатору

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#выборы #Госдума
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«Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина» — председатель облизбиркома направил письмо губернатору

Сергей Елманов попросил рассказать чиновникам о неприкосновенности избирательных прав граждан.

В сети опубликовано письмо за подписью председателя избирательной комиссии Липецкой области Сергея Елманова, в котором он извещает губернатора Игоря Артамонова о поступающих в избирательную комиссию обращениях «по вопросу нарушения избирательных прав граждан в части принуждения руководителями государственных учреждений своих работников к участию в дополнительных выборах депутатов Государственной Думы… посредством дистанционного электронного голосования».

«Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации“ участие в выборах гражданина Российской Федерации является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах либо препятствовать его свободному волеизъявлению. Несоблюдение вышеназванной нормы может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности», — говорится в письме, завершающемся просьбой провести среди чиновников «разъяснительную работу».

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Подлинность письма GOROD48 подтвердили в пресс-службе областной избирательной комиссии. Оно — часть реакции избиркома на жалобу липчанки-бюджетницы, заявившей, что руководитель принуждает участвовать в электронном дистанционном голосовании. Другой частью реакции стало обращение избирательной комиссии в полицию.

— Избирком обратился в УМВД России по Липецкой области с просьбой проверить жалобу липчанки и, в случае выявления нарушений избирательных прав граждан, привлечь к нарушителей ответственности. Также на имя губернатора области и мэра Липецка направлены письма, с предложением провести разъяснительную работу среди подчиненных, — рассказали в избирательной комиссии.
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#выборы #Госдума
1

Комментарии (1)

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Владимир

19 минут назад
Ага, сейчас все изменится. Каждые выборы так проходят, по добровольному принуждению...
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Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
104
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

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