«МиГ-29» на въезде в «Елецкий» будет настоящим

Частью памятника, который установят на кольце микрорайона «Елецкий», станет списанный самолет «МиГ-29». Об этом GOROD48 рассказали в мэрии.



Идея памятника. Напомним, принадлежит ветеранам-авиаторам. Высота будущего памятника — 18 метров, длина самолета и постамента — 34,3 метра. Сооружение и установку памятника оплатят неназванные меценаты.



Напомним, при установке памятника строители должны сохранить многолетние растения, которые сейчас украшают клумбы на кольце «Елецкого». Такое поручение дала мэр города.



Фото: пресс-служба администрации Липецка

