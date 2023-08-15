Общество

сегодня, 11:44

«МиГ-29» на въезде в «Елецкий» будет настоящим

6 643
#самолет #памятник
2
«МиГ-29» на въезде в «Елецкий» будет настоящим
Частью памятника, который установят на кольце микрорайона «Елецкий», станет списанный самолет «МиГ-29». Об этом GOROD48 рассказали в мэрии.

Идея памятника. Напомним, принадлежит ветеранам-авиаторам. Высота будущего памятника — 18 метров, длина самолета и постамента — 34,3 метра. Сооружение и установку памятника оплатят неназванные меценаты.

Напомним, при установке памятника строители должны сохранить многолетние растения, которые сейчас украшают клумбы на кольце «Елецкого». Такое поручение дала мэр города.

Фото: пресс-служба администрации Липецка
6 643
#самолет #памятник
2

Комментарии (6)

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я

11 минут назад
Зачем нам 2 одинаковых памятника с разными самолётами?
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-

11 минут назад
Давно была нужна выставка сгоревшей советской техники
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никто кроме за вас за нас

15 минут назад
Хотелось бы еще такой памятник - десантник купается в фонтане и другой разбивает головой бутылки
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Гость

17 минут назад
Чьи идеи памятников?
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1

29 минут назад
Давайте ракету поставим настоящую и я улечу от них на Марс
ответить

Созерцатель

сегодня, 11:53
Милитаризм процветает.
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
105
Зачем Липецку Александр Невский?
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