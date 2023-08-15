Погода в Липецке

35 минут назад

В Липецкой области снова сухо и жарко

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#жара
В Липецкой области снова сухо и жарко
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +13 до +18 градусов, днем температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.

День 16 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 5 градусов тепла. 

1 147
#жара

Комментарии (1)

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Сердечко

17 минут назад
Постояла бы такая погодка весь сентябрь, как комплемент за прохладное лето.
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Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

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