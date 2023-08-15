В Липецкой области снова сухо и жарко

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +13 до +18 градусов, днем температура воздуха составит от +24 до +29 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.



День 16 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 5 градусов тепла.



